«Только славяне»: «Газелькин» предлагает выбирать водителя по национальности

При оформлении заявки на перевозку груза теперь можно выбрать не только конфигурации машины, но и расовую принадлежность водителя. Правда, это услуга оказывается за дополнительную плату. Как такое стало возможным, разобрался «360».

На необычный перечень дополнительных услуг обратила внимание клиент компании «Газелькин» Мария Меньшикова. Женщина выразила свое негодование в посте в Facebook. Подобные предложения она назвала перекочевавшей «риторикой позорных объявлений на столбах „только славянам“» и напомнила о том, что против таких явлений и воевали деды. После чего попросила считать себя лицом неславянской национальности.

Она посоветовала сотрудникам перевозчика уволиться и найти работодателя, который будет ценить их профессионализм, а не национальность. Меньшикова считает, что «Газелькин» должен извиниться перед своими водителями и убрать с сайта некорректную информацию. Пока там по-прежнему можно выбрать водителя только с российским гражданством или только славянской национальности. Стоимость услуги 500 рублей. От компании «Газелькин комментариев получить не удалось».

Источник фото:

«360» поговорил с руководителем проектов «НП Экспертов рынка труда» Ольгой Глуховой . Появление такой услуги на сайте «Газелькина» она назвала пиар-ходом. Человеческий мозг очень восприимчив к стереотипам. Кажется, что если человек аккуратно одет, то он непременно лучше выполнит свою работу, например. Но это не факт. Вот и здесь, компания пытается заработать на предубеждениях.

Если смотреть на ситуацию только с юридической точки зрения, то ничего страшного не происходит, потому что клиент выбирает услугу, а не работника. Расовый критерий при приеме человека на работу — вот это уже будет дискриминацией. «Мне кажется, что это надо рассматривать даже не с точки зрения юрисдикции, а с точки зрения этики», — объяснила эксперт.

«Конечно, это не этично. К сожалению, такого рода вещи проходят у нас в обществе, когда в описании вакансий прописывается пол или возраст. Это нарушение прав человека. Сокращение количества таких ситуаций — это не компетенция каких-то институциональных регуляторов, этот вопрос общественного мнения. Проблему нужно обсуждать. Нужно понимать, что это недопустимо», — поделилась с «360» эксперт по бизнес-этике Ирина Колесникова

«У нас нет времени, нет сил юридических. И столько гнусностей разных, что по каждой обращаться… Вот этот «Газелькин» — это мелкая гнусность», — рассказал одному интернет-порталу председатель Центрального Комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов. Организация разбираться с перевозчиком не будет, так как очень сильно занята решением более важных проблем — невыплатой зарплат, например.