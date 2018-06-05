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Что могут подбросить на посту ДПС «Кущевский»?
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Что могут подбросить на посту ДПС «Кущевский»? 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Автомобилистов призывают быть бдительными при проезде мимо печально известного поста в Краснодарском крае.
Координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов сообщил в Facebook о том, что откровенный беспредел на посту Кущевский продолжается. «Вас останавливают на этом посту, потом просят выйти из автомобиля по разной причине, потом неожиданно начинают досмотр автомобиль по беспределу, без понятых и без оформления. В моем случае гаишник просто начал лазать по бардачку, пока второй отвлекал меня подозрениями, что я нахожусь в состоянии наркотического опьянения и неплохо было бы показать сигареты, кошелек (!), а что у вас в карманах и т.п. Так вот, за время, пока меня отвлекали, в бардачок второй мог положить гранату, наркотики, голову убитого дракона и, если бы у него было еще немного времени, то и труп Саддама Хуссейна. Зрелище отвратительное до безобразия. При этом нам учинили настоящий допрос, куда и, главное, зачем мы едем. Мы честно ответили, что в Ейск по работе, после чего они пошушукались и нас отпустили», — рассказывает он.
Автомобилистам, едущим мимо этого злополучного места, особенного с номерами других регионов, следует помнить о правилах поведения на этом посту и других, если события развиваются в совершенно неблаговидном ключе. Чтобы избежать неприятностей, необходимо оставаться в машине и заблокировать все двери, советует эксперт. Если инспектор настаивает на досмотре автомобиля, требуйте понятых. Обязательно ведите запись происходящего и, желательно, с нескольких устройств. Помните, что подбросить запрещенное вещество вам могут в дверные карманы и бардачок, отмечает Шкуматов. Судя по комментариям в интернете, после «подброса» автомобилисту предлагают «уладить вопрос» за 1 млн рублей.
Фото: Петр Шкуматов / Facebook
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