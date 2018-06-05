На чём ты ездишь: тюменец реставрирует легендарный ГАЗ М-1, который в 40-е годы возил секретаря горкома

Тюменский автореставратор со стажем Евгений Бобриков на заказ восстановил больше 25 ретроавтомобилей. Среди них — «Волги», «Победы», которые удалось вернуть в строй, подарив им вторую жизнь. Четыре года назад мужчина за 100 тысяч рублей купил у бывших соседей ГАЗ М-1 , выпущенный в 1939 году. Так началась история преображения легендарной легковушки, которая скоро вновь будет на ходу. Как это было, автолюбитель рассказал 72.ru, а мы — вам.

Реставрация ГАЗ М-1 Первая встреча с автомобилем мечты и судбоносная встреча

— В 80-е годы, когда я был совсем маленьким, с нами по соседству жила одна семья. У них была уже по тем временам редкая машина зелёного цвета — ГАЗ М-1, или просто «Эмка». Огромная по сравнению со мной: едва мог дотянуться до капота. Владелец легковушки, Лейтфулла Ахметсафин, никогда никого на автомобиле не катал. А сам частенько ездил на нём на рыбалку.

Так выглядел автомобиль перед началом длительной реставрации. Бывшая владелица была уверена: эта машина уже никогда не поедет. Но это не так Шли годы. Мы переехали, и машина эта исчезла из моего поля зрения. Так совпало, что лет пять назад приятели рассказали мне о девушке, которая продаёт редкий ретроавтомобиль. Тут же позвонил ей, даже не зная, что именно и в каком состоянии выставила она на продажу. Побеседовали, встретились лично. Узнал её: это внучка того самого Лейтфуллы, которого все на нашей улице почему-то звали дядей Сашей. От него девушка и унаследовала «Эмку». Проржавевшую, потрёпанную временем.

Не тронутой ржавчиной оказалась только эта часть автомобиля. Крылья и подвеску пришлось воссоздавать по образу и подобию родных, заводских

Долго шли переговоры о продаже раритета. В итоге сошлись на сумме в 100 тысяч рублей. У меня радость от покупки была такая, что сначала даже забыл о составлении договора купли-продажи. Потом всё же оформили всё как надо, теперь всё с бумагами в порядке. Доставил в гараж всё, что осталось от роскошного когда-то автомобиля. И начал реставрацию, которая длится по сей день.

Родные крылья, что у Евгения в руках, он вынужден был демонтировать: ржавое железо стало очень хрупким

Важные пассажиры и трагичный случай на Туре

— Несмотря на то, что все документы на раритетную машину в полном порядке, после покупки ей необходимо пройти специальную экспертизу: так положено. По архивным документам выяснилось, что в 40-х годах «Эмка» была внесена в реестр государственного учёта: чиновников значит возила. От бывшего соседа, Геннадия, узнал любопытную историю.

Масса сил, времени и средств потребовалась, чтобы шаг за шагом вернуть «Эмке» недостающие части

Тут кузов ещё только ждёт покраски. Немного терпения, и машина станет тёмно-синей, блестящей. будто только с завода

Оказывается, дядя Саша с войны вернулся в 1947 году. Говорят, даже в Японии повоевать успел. Буквально через год после его приезда в Тюмень случилось серьёзное происшествие. Деревянного (да и вообще хоть какого-нибудь моста) через Туру тогда ещё не было, и горожан в Зареку и обратно возили на лодках. В одну из таких переправ случилось ЧП: лодка перевернулась, её пассажиры утонули. Из-за этого сняли с должности тогдашнего секретаря горкома, назначили другого. А он взял себе нового водителя, которым оказался дядя Саша.

Нанесению краски предшествует пескоструйная обработка. Так автоэмаль ляжет ровным слоем, что обеспечит износостойкость

В начале 50-х годов в обиходе появились новые модели «Победы», а эту «Эмку» или «Молотовец», как её ещё называют, могли под шумок списать в утиль. Так она и появилась у той семьи. Хозяин ни разу её толком не ремонтировал. А после его смерти машина и вовсе как мусор всё время стояла в гараже.

Малая часть инструментов автореставратора. Всё в одном месте, чтобы не бегать по гаражу в поисках чего-то нужного

Три разные расцветки, недостающие детали и долгий ремонт

— Сразу после покупки машина была в очень печальном состоянии: отсутствовал мотор, весь кузов был проржавевшим. Всё, что ниже дверей — подножки, крылья, порог, брызговик — пришлось воссоздавать самостоятельно. По старым деталям делал лекала, чтобы с ювелирной точностью повторить их форму и размер. Только на кузов с крыльями потребовалось восемь месяцев ежедневной сварки, семь листов железа и шесть пятикилограммовых катушек проволоки. Старое железо не выбросил, оно всё лежит в подсобке.

Машина уже приобрела новый цвет. Стёкла уже в пути, скоро их доставят, и можно устанавливать

Интересная история получилась с цветовой палитрой автомобиля. По документам она — тёмно-синяя, после была одно время зелёной. Те соседи, что намного старше меня, помнят эту машину ещё черной: это её заводская расцветка. Но я решил при реставрации не отклоняться от данных в техпаспорте, покрасив «Эмку» в насыщенный синий.

Диски нужно хромировать, чтобы ярко сияли на солнце. Да, настоящие, заводские

Мотор поставил от «Волги», намеренно решив отказаться от импортных комплектующих. Пробег небольшой — всего 35 тысяч километров. После завершения реставрации смогу разогнаться на этой машине до 100 км/ч, но так лучше не делать: это слишком быстро для неё. «Эмка» — не из тех автомобилей, на которых нужно летать по дорогам так, что аж волосы назад. Лучше неспешно ехать. Километров 70 в час, не больше.

Эмблема на капоте тоже сохранилась с далёкого 1939 года. И выглядит очень даже неплохо для своих лет И на решетке радиатора оригинальная деталь. Как вам такой автодекор?

Для заправки подходит отлично 92-й бензин. Колесить на раритетной «обновке» буду только в тёплое время года, а на зимовку отправлять в обустроенный гараж. Поэтому о проблемах с запуском в морозы даже не переживаю.

Мотор переставлен с «Волги», которая в своё время откатала всего 35 тысяч километров. По меркам автомобилей это очень скромный пробег

Советы от автофорумчан и важные штрихи перед первой поездкой

— Ещё перед стартом реставрации «Молотовца» решил: хочу, чтобы после завершения всех ремонтных работ машина ездила, а не стояла в гараже, как музейный экспонат. Оригинальные, родные колёса искал на вторичном авторынке по всей России, раздобыть их очень непросто. Таким же образом отыскал резину и даже мотор родной. Но тип бензина, с которым он совместим, уже давно исчез с АЗС.

В документах указаны инициалы прошлых владельцев автомобиля. Вписан тут и тот самый дядя Саша, шофер местных чиновников

Уже готовы фары, приборная панель. Ходовая заменена, конечно. Жду доставки рамок, которые со стороны салона обрамляют стёкла. Самая трудная часть работы по восстановлению машины уже позади. За эти три года кропотливой работы вложил в ретрокар 1,5 миллиона рублей, и это ещё не окончательная сумма всех трат. Абсолютно уверен, что с амый ценный ресурс тут — время, а вовсе не куча банкнот.

Снаружи кажется, что салон очень просторный. Но давайте интереса ради заглянем внутрь

Автокресел пока нет: их мастера делают на заказ. Получатся тканевые, кофейного цвета. Совсем как те, что были тут изначально

Когда впервые попробовал сесть в пахнущий свежей краской салон, испытал клаустрофобию. Сиденье расположено в 25 сантиметрах от пола, поэтому получается очень узкий угол обзора. На автофорумах мне советы раздают: «Берегись низких спортивных тачек, которые справа пытаются подрезать. Их не видно вообще. Надо ехать осторожнее». Думаю, придётся ставить парктроник. Без него даже опытному водителю сдавать назад и парковаться на такой машине очень сложно.

Евгений уверен: восстановить можно любой автомобиль, в каком бы плачевном состоянии он ни был. Вот вам наглядное тому подтверждение

Чтобы эта машина поехала, надо соединить ручной тормоз, заказать стекла, покрасить колеса, поставить электропроводку, заказать и установить салон. Появятся красивые хромированные ручки. По моим подсчетам, реставрацию планирую завершить к осени. Ездить на этой машине в другие города у меня в планах нет. Можно сдавать её в аренду на свадьбы, пусть тюменцев своим нарядным видом радует. Или вместе с музеем возить на ней на экскурсии по знаковым местам. Загадывать пока рано. Вот полностью завершу реставрацию, и тогда…

Обратите внимание на колёса. Видите? Совсем другой вид! А от ремонтной пыли избавиться, когда придёт время, помогут на автомойке

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«На чём ты ездишь» — новая интересная рубрика на 72.ru. Еженедельно мы будем рассказывать о разных необычных видах транспорта, который выбрали для себя тюменцы. Хотите стать героем этой рубрики, поделившись своей историей? Пишите нам на почту: 72@rugion.ru или отправляйте сообщения в Viber/WhatsApp на номер: 8 919 922-88-82.