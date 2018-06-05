Плохие дороги. Почему Новосибирск весь в ямах и кочках

Общественники оценили состояние участков, которые набрали самое большое количество «антибаллов» в Новосибирске на общероссийской «Карте убитых дорог».

Провальные люки

Активисты встретились возле дома № 24 по улице Учительской. По ощущениям дорога здесь никогда толком не ремонтировалась. Особенно неприглядно выглядят трамвайные рельсы, которые буквально парят в воздухе. Кроме того, пешеходные переходы находятся далеко друг от друга, и людям приходится перебегать дорогу в самых неожиданных местах. А трамвайных остановок вообще нет.

Оставляет желать лучшего асфальтовое покрытие на улицах: Кирпичная Горка, Пролетарская, Титова и другие. Между тем многие магистрали ещё находятся на гарантийном обслуживании.

«Мы проверили дороги, которые были отремонтированы за последние 4 года в Новосибирске за бюджетные средства, — говорит координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев . — И важно, чтобы они оставались в хорошем состоянии во время всего срока гарантии. А мы видим недочёты, и как-то не очень активно их исправляют. Если в ближайшее время недостатки на гарантийных участках не будут ликвидированы, то дефекты могут привести к ещё большим разрушениям».

Напомним, что дороги, на которые ещё не закончилась гарантия, должны ремонтировать за счёт подрядных организаций.

Общественники побывали на улицах Мичурина, Ядринцевской, Семьи Шамшиных, Октябрьской, Ленина, Советской, Вокзальной магистрали, Димитрова, Нарымской, Крылова, Достоевского и других. Общая проблема для всех — разрушенное покрытие вокруг люков: почти везде раскрошился асфальт.

Чиновники говорят, что всё дело в дефиците средств. «Ремонтируем наши дороги ровно настолько, насколько позволяет бюджет, — разводит руками начальник ГУБО мэрии Новосибирска Юрий Сердюк . — „Шкурка“ у нас одна, и, как её ни дели, на всех не хватит».

Хитрые бракоделы

Как ни странно, жалуются горожане в основном на те дороги, которые не так давно были отремонтированы. Похоже, что не все подрядчики качественно выполняют свою работу? Мэрия отслеживает недобросовестных. Но зачастую, попав в чёрный список, эти компании просто меняют название и продолжают работать.

Следующий пункт маршрута — Кирпичная Горка. Когда дорога под автомобилем начала напоминать стиральную доску, стало понятно, что мы у цели. Выходим. Под ногами лежат остатки асфальта. Впрочем, это неудивительно: рядом с символической «дорогой» полным ходом идёт стройка: по этому участку туда-сюда катается тяжёлая техника.

«Местные жители писали во все инстанции, но письма остаются без внимания, — жалуется активистка Олеся Матриенко. — Правда, в прошлом году здесь наконец сделали тротуар. До этого детские коляски застревали колёсами в грязи, порой падали в воду. Дети с трудом пробираются в школу, ведь пешеходной дорожки нет. Осенью и весной мы просто тонем».

Все дорожные проблемы здесь закономерны. Как объяснил Юрий Сердюк, этот отрезок пути пока дорогой назвать нельзя, потому что рядом идёт строительство. Но вокруг стройки — жилые дома, и люди не умеют летать по воздуху.

Сейчас Новосибирск находится в середине общероссийского рейтинга качества дорог — на шестидесятом месте. Но, как считают активисты, это потому, что не многие жители столицы Сибири сообщают о своих проблемах. Пока 2700 горожан отметили на карте 166 проблемных участков дорог в мегаполисе. Для сравнения, в Рязани и Нижнем Новгороде — более 500. Почему? «Карта убитых дорог» в регионах работает хорошо тогда, когда со стороны администрации есть положительный отклик, — считает Александр Васильев. — Люди обратились и видят, что их дороги отремонтировали или поставили в план. А когда граждане видят, что не могут повлиять на ситуацию, у них просто опускаются руки».