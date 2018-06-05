Мотоцикл Royal Enfield Classic получил ABS в стандарте

Популярный на индийском рынке, а также у любителей «живого ретро» мотоцикл Royal Enfield Classic 500, получил в линейке 2018 года новую версию — с ABS в стандартном оснащении.

Модель 2018 Classic 500 теперь идет не только с ABS, но и с задними дисковыми тормозами (ранее были барабанные) и пассажирским сиденьем в стандарте. Цены начинаются от отметки в 5 600 долларов. Цветовая гамма для версий для западного рынка состоит из пяти вариантов — два обычных (черный и болотно-зеленый) и три «военных» ("боевой зеленый", песочного цвета «пустынный шторм» и синий Squadron Blue).

В первую очередь новые мотоциклы будут предложены для североамериканского рынка. «Добавление ABS увеличивает степень уверенности в мотоцикле для опытных пилотов, а новые цвета хорошо дополнят линейку Classic», — отметил президент североамериканского представительства бренда Royal Enfield North America Род Коупс.

В США обновленная модель доступна уже с июня 2018 года. На других рынка мотоцикл обновится чуть позднее.

Royal Enfield — одна из самых старых мотоциклетных марок в мире с богатой историей. Зародилась она в Англии в 1891 году и специализировалась поначалу на производстве комплектующих для стрелкового оружия. Первый мотоцикл выпустила в 1901 году. С тех пор огромное количество мотоциклов сошло с конвейера Royal Enfield. В конце 60-х, когда в Европе разразился кризис в мотопромышленности, компания Royal Enfield была выкуплена индийской компанией, на тот момент специализировавшейся на частичной сборке мотоциклов Royal Enfield для нужд индийской армии и полиции. С тех пор легендарная марка собирается на заводе в индийском Ченнаи. С 1984 байки экспортируют в Англию и другие страны Европы. Те машины, которые идут за рубеж, отличаются лучшим качеством сборки, чем индийские экземпляры, и техническим оснащением.

В России марка официально представлена с 2012 года. Сейчас мотоциклы Royal Enfieldэкспортируются в более чем пятьдесят стран, самым крупным иностранным покупателем являются США. Несколько лет назад ограниченной серией «Роял Энфилды» начали выпускать и на исторической родине, в Великобритании.

Мотоциклы Royal Enfield официально представлены и в России — несколько моделей, продаются по цене от 390 до 435 тысяч рублей.