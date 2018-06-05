Ещё
Мотоцикл Royal Enfield Classic получил ABS в стандарте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мотоцикл Royal Enfield Classic получил ABS в стандарте 

Motonews.ru 28 минут назад
Фото: Motonews.ru
Популярный на индийском рынке, а также у любителей «живого ретро» мотоцикл Royal Enfield Classic 500, получил в линейке 2018 года новую версию — с ABS в стандартном оснащении.
Модель 2018 Classic 500 теперь идет не только с ABS, но и с задними дисковыми тормозами (ранее были барабанные) и пассажирским сиденьем в стандарте. Цены начинаются от отметки в 5 600 долларов. Цветовая гамма для версий для западного рынка состоит из пяти вариантов — два обычных (черный и болотно-зеленый) и три «военных» ("боевой зеленый", песочного цвета «пустынный шторм» и синий Squadron Blue).
В первую очередь новые мотоциклы будут предложены для североамериканского рынка. «Добавление ABS увеличивает степень уверенности в мотоцикле для опытных пилотов, а новые цвета хорошо дополнят линейку Classic», — отметил президент североамериканского представительства бренда Royal Enfield North America Род Коупс.
В США обновленная модель доступна уже с июня 2018 года. На других рынка мотоцикл обновится чуть позднее.
Royal Enfield — одна из самых старых мотоциклетных марок в мире с богатой историей. Зародилась она в Англии в 1891 году и специализировалась поначалу на производстве комплектующих для стрелкового оружия. Первый мотоцикл выпустила в 1901 году. С тех пор огромное количество мотоциклов сошло с конвейера Royal Enfield. В конце 60-х, когда в Европе разразился кризис в мотопромышленности, компания Royal Enfield была выкуплена индийской компанией, на тот момент специализировавшейся на частичной сборке мотоциклов Royal Enfield для нужд индийской армии и полиции. С тех пор легендарная марка собирается на заводе в индийском Ченнаи. С 1984 байки экспортируют в Англию и другие страны Европы. Те машины, которые идут за рубеж, отличаются лучшим качеством сборки, чем индийские экземпляры, и техническим оснащением.
В России марка официально представлена с 2012 года. Сейчас мотоциклы Royal Enfieldэкспортируются в более чем пятьдесят стран, самым крупным иностранным покупателем являются США. Несколько лет назад ограниченной серией «Роял Энфилды» начали выпускать и на исторической родине, в Великобритании.
Мотоциклы Royal Enfield официально представлены и в России — несколько моделей, продаются по цене от 390 до 435 тысяч рублей.
Motonews.ru: последние новости
Гай Мартин будет выступать в ТТ на BMW Мотоцикл из Индии на электротяге сможет проезжать 500 км Мотоцикл Иж украсит собой линейку проекта "Кортеж", но нескоро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье12
Китайца опустили в могилу на машине4
Проблема с бензином решена399
«Марусю» вернули к жизни
«Не будьте эгоистами»: власти взялись за нефтяников31
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение