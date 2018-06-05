Почему отменили пропуска к «последней миле» и чем это грозит казанцам

Схема для проезда к «последней миле» — жилым домам у стадиона «Казань Арена» — оказалась провальной. Городские власти решили отказаться от нее прямо перед футбольным чемпионатом мира.

5 июня 2018

Что за схема? Почему провальная?

Перекрытие дорог у стадиона могло сыграть злую шутку с жителями 69 квартала. Автомобилисты, независимо от футбольных предпочтений, могли просто не попасть домой. Для них и придумали пропуска и новую схему движения.

Пропуска можно было взять в управляющей компании, а схема движения предполагала круговое движение по Чистопольской, Сибгата Хакима и Нигматуллина. На тестовом матче в мае случилось неприятное: круговое движение, кроме местных жителей, использовали болельщики, которые хотели подобраться ближе к стадиону. Результат — огромные пробки.

И что теперь будет?

Альтернативы пропускам не будет. Это не значит, что попасть в свои дома в районе «последней мили» не получится. Просто Казань вернется к схеме проезда Кубка конфедераций. Жители 69 квартала смогут свернуть с проспекта Амирхана на Чистопольскую и спокойно проехать к своим домам дворами.

Какой будет «последняя миля» теперь?

Дороги будут перекрывать за четыре часа до и в течение двух часов после матчей. Ограничение введут в районе «Казань Арены» на 6 участках дорог:

Сибгата Хакима: от Амирхана до Чистопольской;

Чистопольская: от Бичурина до проспекта Ямашева (при движении от Бичурина, кроме съезда на Амирхана в направлении Сибгата Хакима);

Чистопольская: от Ямашева до проспекта Адоратского (при движении от Ямашева);

проспект Ямашева: от Адоратского до Сибирского тракта;

дублер Гаврилова: от Чуйкова до Чистопольской;

Арбузова: от Журналистов до проспекта Ямашева (при движении от Журналистов).

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