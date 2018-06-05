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Кабмин вносит в Госдуму законопроект о продлении срока льготной оплаты штрафов ГИБДД
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Кабмин вносит в Госдуму законопроект о продлении срока льготной оплаты штрафов ГИБДД 

ТАСС 6 минут назад
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о продлении 20-дневного периода уплаты штрафа ГИБДД, в течение которого действует 50%-ная «скидка», если извещение о назначении штрафа пришло позднее чем через 20 дней с момента нарушения. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте кабмина.
"Законопроектом предлагается внести в ст. 31.8 и 32.2 КоАП изменения, в соответствии с которыми 20-дневный срок для уплаты административного штрафа в размере половины его суммы, в случае поступления почтового отправления после истечения этого срока, подлежит восстановлению по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности", — говорится в пояснительной записке к распоряжению.
В документе отмечается, что изменения в административный кодекс подготовлены во исполнение постановления Конституционного суда, куда с жалобой обратился Юрий Рейнхиммель. Ему был назначен штраф за превышение скорости, но извещение об этом к нему поступило более чем через 20 дней. Несмотря на это, центр видеофиксации ГИБДД по Московской области отказался восстанавливать льготный срок для оплаты штрафа, а Можайский городской суд вернул жалобу Рейнхиммеля без рассмотрения. Водитель решил, что такой подход нарушает его право на судебную защиту и обратился в КС.
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