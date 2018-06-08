Несколько участков Московского шоссе заново отремонтировали из-за колейности

В Самаре выполнили часть гарантийных работ по реконструкции Московского шоссе. Об этом 63.ru сообщил представитель «СамараТрансСтрой» Алексей Зотов.

— Мы заменили покрытие на нескольких перекрёстках. В их числе пересечения с Советской Армией, Революционной, Киевской и Мичурина, — рассказал Алексей Зотов

Всего же колеи образовались на участке Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Ситуацию обсуждали в правительстве области. Глава региона Дмитрий Азаров сказал, что замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проблему не решит, и нужно будет «вгрызаться в землю».

Чтобы узнать причины возникновения колейности, подрядчик нанял специалистов Государственного технического университета. На протяжении проблемного участка взяли пробы асфальта.