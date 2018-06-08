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Несколько участков Московского шоссе заново отремонтировали из-за колейности
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Несколько участков Московского шоссе заново отремонтировали из-за колейности 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре выполнили часть гарантийных работ по реконструкции Московского шоссе. Об этом 63.ru сообщил представитель «СамараТрансСтрой» Алексей Зотов.
— Мы заменили покрытие на нескольких перекрёстках. В их числе пересечения с Советской Армией, Революционной, Киевской и Мичурина, — рассказал Алексей Зотов.
Всего же колеи образовались на участке Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова. Ситуацию обсуждали в правительстве области. Глава региона Дмитрий Азаров сказал, что замена верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проблему не решит, и нужно будет «вгрызаться в землю».
Чтобы узнать причины возникновения колейности, подрядчик нанял специалистов Государственного технического университета. На протяжении проблемного участка взяли пробы асфальта.
В результате в конце мая подрядная организация приступила к замене асфальта на отдельных участках. Но региональный Минтранс к тому моменту уже подал в суд на «СамараТрансСтрой» из-за колейности. Процесс продолжится в июне.
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