Пензенский автомобилист предупредил коллег о новой камере фиксации нарушений

В соцсетях пензенцы пытаются определить расположение камеры ГИБДД , регулярно отправляющей «письма счастья» местным автомобилистам. О новой камере фиксации нарушений правил дорожного движения коллег предупредил один из пензенских водителей.

«Кто не знает, камера на проспекте Победы заработала», — написал горожанин в группе «Типичная Пенза» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях к посту одна из горожанок пояснила, что камера Госавтоинспекции, заработавшая еще в апреле, расположилась на проспект Победы, 88. По другой версии — прибор повесили на столбе напротив лампового завода.

«Десять штрафов за месяц, ловит в обе стороны», «Три дня и три штрафа», «если бы мне не сказали что, она работает, я бы не стал проверять штрафы и долго еще о них не узнал бы», — оставляли комментарии пензенцы.

Напомним, ранее другой пензенский автомобилист предупредил земляков о новой камере ГИБДД, ведущей фото— и видеофиксацию нарушений ПДД, при повороте на Александровские дачи.