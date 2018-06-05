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В конце года полиция начнет рассылать квитанции об уплате штрафов по почте
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В конце года полиция начнет рассылать квитанции об уплате штрафов по почте 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий на конференции по безопасности дорожного движения сообщил, что после запуска в конце года системы автоматической видеофиксации нарушений ПДД водители будут получать квитанции об уплате штрафа по почте, пишет AUTO-Consulting. «В настоящее время речь идет не о полном развертывании по всей стране, а работе на наиболее аварийных участках дорог. Это будет 200-300 комплексов по всей стране», — заявил он.
В 2005-2006 годах так называемые «письма счастья» из-за несогласованности законодательства были отменены как неэффективные. Теперь система начнет работать согласно специально прописанной в законодательстве норме, которая возлагает ответственность за нарушение ПДД на владельца транспортного средства, независимо от того, кто находился за рулем в момент фиксации нарушения. Если владельцем является физическое лицо, то оплачивать штраф будет собственник автомобиля, если юридическое лицо — то его руководитель. Не уйдут от ответственности и собственники машин на еврономерах. Правда, для этого им необходимо купить полис КАСКО или ОСАГо. Квитанции будут направляться на адрес купившего полис лица. Но если «автогражданки» нет, то и штрафа за нарушение ПДД в режиме автофиксации не будет.
Владислав Криклий объяснил, что квитанции об уплате штрафов будут отсылаться вместе с копией протокола о нарушении ПДД владельцам транспортных средств по почте, но с обязательным уведомлением о получении письма или с подтверждением адресата (или какого-либо лица, проживающего по его адресу). «Будут только заказные письма. Они дороже, но иначе у нас не будет информации, получено письмо или нет», — подчеркнул начальник Главного сервисного центра МВД.
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