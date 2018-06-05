В ГИБДД сделали объявление для жителей Приморья

В предстоящие праздничные дни график работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Приморского края изменится, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в период в подразделениях ГИБДД прием граждан по разным вопросам будет осуществляться в соответствии с измененным графиком. В субботу, 9 июня, прием граждан в порядке живой очереди с 08.00-17.00, перерыв на обед с 12.00-13.00.

В среду, 13 июня, также будет осуществляться прием граждан в порядке живой очереди с 08.00-17.00, обед с 12 по 13 часов.

В четверг и пятницу будет осуществляться, прием граждан, которые записались через сайт Госуслуг.