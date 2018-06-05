Шины reTyre дадут велосипеду набор сменных покрышек на все случаи жизни

Заядлым велосипедистам приходится часто менять шины в зависимости от условий предстоящей поездки. Именно это и послужило толчком для создания набора сменных 568-граммовых шин с разными протекторами на молнии — reTyre, разработанных норвежскими специалистами. reTyre монтируются на колеса обычным способом. Уже разработаны несколько версий шин — как камерных, так и накладных, которые можно надевать поверх ранее установленных буквально в течении нескольких секунд. Владельцы велосипедов с reTyre могут не беспокоиться о том, что шина провернется во время езды: специальная вкладка фиксирует ее на колесе.

В разработке находятся бескамерная версия, шины со встроенными светодиодами и электроникой, связанной со смартфоном наездника, зимние шины с карбидными шипами, а также модели, изготовленные из волокон кокосовых орехов и переработанной резины.

Предполагается, что цены на reTyre будут варьироваться в пределах от 36 до 70 долларов в зависимости от модели. Так, специальные версии для внедорожников обойдутся в 55, а зимние — в 70 долларов. По словам разработчиков, reTyre можно будет приобрести в некоторых европейских магазинах уже в июле. В широкой продаже в Европе и Северной Америке шины появятся в следующем году.