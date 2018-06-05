Ещё
Шины reTyre дадут велосипеду набор сменных покрышек на все случаи жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шины reTyre дадут велосипеду набор сменных покрышек на все случаи жизни 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Заядлым велосипедистам приходится часто менять шины в зависимости от условий предстоящей поездки. Именно это и послужило толчком для создания набора сменных 568-граммовых шин с разными протекторами на молнии — reTyre, разработанных норвежскими специалистами. reTyre монтируются на колеса обычным способом. Уже разработаны несколько версий шин — как камерных, так и накладных, которые можно надевать поверх ранее установленных буквально в течении нескольких секунд. Владельцы велосипедов с reTyre могут не беспокоиться о том, что шина провернется во время езды: специальная вкладка фиксирует ее на колесе.
В разработке находятся бескамерная версия, шины со встроенными светодиодами и электроникой, связанной со смартфоном наездника, зимние шины с карбидными шипами, а также модели, изготовленные из волокон кокосовых орехов и переработанной резины.
Предполагается, что цены на reTyre будут варьироваться в пределах от 36 до 70 долларов в зависимости от модели. Так, специальные версии для внедорожников обойдутся в 55, а зимние — в 70 долларов. По словам разработчиков, reTyre можно будет приобрести в некоторых европейских магазинах уже в июле. В широкой продаже в Европе и Северной Америке шины появятся в следующем году.
TechCult: последние новости
Необычный надувной материал может стать основой автомобилей будущего от BMW Устройство Revos за 10 минут превратит любой велосипед в электробайк В Калифорнии появились первые цифровые номера дла автомобилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичей обрадовали появлением «всевидящих» камер22
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье13
Вот так будет выглядеть новый BMW X51
Проблема с бензином решена399
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение