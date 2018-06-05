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Нет большегрузам: в мэрии Махачкалы обсудили вопросы сохранения экологии города
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Нет большегрузам: в мэрии Махачкалы обсудили вопросы сохранения экологии города 

Mirmol.ru 44 минуты назад
Фото: Mirmol.ru
Нет большегрузам: в мэрии Махачкалы обсудили вопросы сохранения экологии городаПроблему транспортной логистики Махачкалы, связанную с перевозкой строительных материалов, обсудили в мэрии под руководством врио заместителя председателя Правительства Дагестана Гасана Идрисова.
«Вопрос касается санитарного состояния Махачкалы. Мы рассмотрим то, что происходит в городе из-за несанкционированного проезда большегрузных машин со стройматериалами, которые, не соблюдая правила дорожного движения, загрязняют дорожное покрытие», — отмечает Идрисов.
Согласно постановлению Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах дорожного движения», перевозка груза допускается при условии, что она не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду. Нарушение данных предписаний влечет предупреждение и наложение административного штрафа.
Участники заседания для улучшения экологической ситуации в городе предложили ввести ограниченный проезд большегрузного автотранспорта в дневное время, а также проводить регулярные рейдовые мероприятия представителей мэрии и ГИБДД.
«До 15 июня планируется работа в режиме профилактического оповещения. После, без специального пропуска большегрузный автотранспорт в город допущен не будет. Время нравоучений и уговоров заканчивается», — указал Идрисов.
Чиновники рассмотрели также вопрос об установке на въезде в столицу весов, предназначенных для статического взвешивания грузовых автомобилей и автомоек для транспорта.
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