Нет большегрузам: в мэрии Махачкалы обсудили вопросы сохранения экологии города

Нет большегрузам: в мэрии Махачкалы обсудили вопросы сохранения экологии городаПроблему транспортной логистики Махачкалы, связанную с перевозкой строительных материалов, обсудили в мэрии под руководством врио заместителя председателя Правительства Дагестана Гасана Идрисова.

«Вопрос касается санитарного состояния Махачкалы. Мы рассмотрим то, что происходит в городе из-за несанкционированного проезда большегрузных машин со стройматериалами, которые, не соблюдая правила дорожного движения, загрязняют дорожное покрытие», — отмечает Идрисов.

Согласно постановлению Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах дорожного движения», перевозка груза допускается при условии, что она не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду. Нарушение данных предписаний влечет предупреждение и наложение административного штрафа.

Участники заседания для улучшения экологической ситуации в городе предложили ввести ограниченный проезд большегрузного автотранспорта в дневное время, а также проводить регулярные рейдовые мероприятия представителей мэрии и ГИБДД

«До 15 июня планируется работа в режиме профилактического оповещения. После, без специального пропуска большегрузный автотранспорт в город допущен не будет. Время нравоучений и уговоров заканчивается», — указал Идрисов.

Чиновники рассмотрели также вопрос об установке на въезде в столицу весов, предназначенных для статического взвешивания грузовых автомобилей и автомоек для транспорта.