Инвалид из Коми подавился куском сырой печени и умер

В Ухте инвалид погиб, подавившись куском сырой печени. Тело 54‐летнего мужчины нашли в кресле пришедшие к нему родственники. Об этом сообщило агентство «Комиинформ».

ЧП произошло в поселке Ярега, который входит в состав городского округа Ухта. Рядом с мертвым мужчиной на столе стояла миска с нарезанной куриной печенью.

По информации Ухтинского следственного отдела, предварительно установлено, что смерть местного жителя наступила в результате асфиксии.

В ходе обследования эксперты нашли в трахее погибшего пищевой комок. Проведенные исследования также показали наличие в крови инвалида алкоголя. Скорее всего, перед своей гибелью он был пьян.

По факту случившегося провели доследственную проверку. Уголовное дело не стали возбуждать из-за отсутствия состава преступления.

В Белгородской области во время приема пищи в детском саду Старого Оскола погиб двухлетний мальчик. Ребенок подавился, потерял сознание и умер. Сотрудники дошкольного учреждения и медработники помочь ему не смогли.