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Инвалид из Коми подавился куском сырой печени и умер
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Инвалид из Коми подавился куском сырой печени и умер 

360tv.ru 1 час назад
В Ухте инвалид погиб, подавившись куском сырой печени. Тело 54‐летнего мужчины нашли в кресле пришедшие к нему родственники. Об этом сообщило агентство «Комиинформ».
ЧП произошло в поселке Ярега, который входит в состав городского округа Ухта. Рядом с мертвым мужчиной на столе стояла миска с нарезанной куриной печенью.
По информации Ухтинского следственного отдела, предварительно установлено, что смерть местного жителя наступила в результате асфиксии.
В ходе обследования эксперты нашли в трахее погибшего пищевой комок. Проведенные исследования также показали наличие в крови инвалида алкоголя. Скорее всего, перед своей гибелью он был пьян.
По факту случившегося провели доследственную проверку. Уголовное дело не стали возбуждать из-за отсутствия состава преступления.
В Белгородской области во время приема пищи в детском саду Старого Оскола погиб двухлетний мальчик. Ребенок подавился, потерял сознание и умер. Сотрудники дошкольного учреждения и медработники помочь ему не смогли.
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