Водители будут платить 50% штрафа, пришедшего с задержкой

Госдуму внесен законопроект об изменении в порядке уплаты административных штрафов, сообщается на сайте кабмина. Предполагается, что водители будут платить 50% штрафа, пришедшего с задержкой.

«Законопроектом предлагается внести в статьи 31.8 и 32.2 КоАП изменения, в соответствии с которыми 20-дневный срок для уплаты административного штрафа в размере половины его суммы, в случае поступления почтового отправления после истечения этого срока, подлежит восстановлению по ходатайству лица, привлечённого к административной ответственности», -говорится в документе.

Ранее с жалобой в Конституционный суд обратился гражданин Юрий Рейнхиммель, который получил штраф за нарушение скоростного режима по истечении 20-дневного срока, в течение которого в соответствии с оспоренной нормой его можно оплатить с 50-процентной скидкой.