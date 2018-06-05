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Компания Mercedes-Benz и ПМЭФ отмечают десятилетие своего сотрудничества
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Компания Mercedes-Benz и ПМЭФ отмечают десятилетие своего сотрудничества 

VanLife 1 час назад
Фото: VanLife
На протяжении 10 лет подряд компания АО «Мерседес-Бенц РУС» успешно сотрудничает с Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ). Тем самым продолжается успешная традиция эксклюзивного автомобильного партнерства с ПМЭФ и презентации здесь новых автомобилей. В этом году компания предоставила гостям Форума в общей сложности 400 автомобилей, начиная от бизнес-вэна V-Класса до премиального флагмана Mercedes-Benz S-Класса, сообщает пресс-служба компании. Более того, к 10-летию партнерства компания «Мерседес-Бенц РУС» подготовила эксклюзивные новинки: Mercedes-Maybach S-Класс, новое купе Mercedes-AMG S-Класса и последнее поколение четырехдверного купе CLS. Кроме того, впервые в России представлено новое поколение G-Класса в рамках яркой экспозиции моделей AMG G 63 и G 500. Центром экспозиции стал первый Gelaendewagen 1979 года, заключенный в куб из янтарной смолы весом около 50 тонн. Уникальная инсталляция впервые была показана в Детройте в январе 2018 г. и затем выставлена на ПМЭФ. «Сотрудничество с ПМЭФ уже стало хорошей традицией и подчеркивает нашу приверженность российскому рынку. Мы гордимся этим долгосрочным партнерством и надеемся продолжить его в будущем», — говорит Ян Мадея, генеральный директор и президент АО «Мерседес-Бенц РУС». За 10 лет компания предоставила участникам Форума более 3 000 автомобилей Mercedes-Benz E-, S-, V-Классов, Sprinter, Sprinter Classic и smart. Кафе Mercedes-Benz S-Lounge воплощает философию марки о современной роскоши. Ежегодно кафе становится местом встреч российских и иностранных политиков и бизнесменов. Сотрудничество c ПМЭФ по праву считается самым продолжительным и амбициозным партнерством бренда Mercedes-Benz в России и одним из самых масштабных в мире.
«Высокое качество автомобилей марки «Мерседес-Бенц» уже прочно ассоциируется с одним из крупнейших и ведущих мировых экономических форумов для лидеров экономики, политики, экспертного сообщества — Петербургским международным экономическим форумом. Впечатляющие, детально и творчески проработанные и подготовленные экспозиции и деловые зоны компании на Форуме действительно стали узнаваемой и ожидаемой частью ПМЭФ», — отметил Александр Стуглев, председатель правления, директор Фонда Росконгресс. XXII Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая. Основную тему нынешнего Форума «Создавая экономику доверия» поднимали в ходе различных мероприятий — сессий, заседаний, круглых столов, теледебатов и индивидуальных встреч.
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