Ещё
Коммунальщики заплатят 50 тысяч мальчику, который стал бояться темноты после падения в выгребную яму
Далее:
Читайте также:
Ещё

Коммунальщики заплатят 50 тысяч мальчику, который стал бояться темноты после падения в выгребную яму 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Камышловский районный суд постановил взыскать с МУП «Водоканалсервис» из Пышмы 50 тысяч рублей в пользу семилетнего мальчика, который прошлым летом упал в выгребную яму. Как сообщает пресс-служба областного суда, ребенок хоть и не получил серьезных физических травм, но пострадал морально.
— У мальчика появилась боязнь темноты, он стал плохо спать ночами, появились проблемы с речью, — рассказали в суде. — Сейчас ребенок наблюдается у врача-невролога, прошел курс психологической помощи.
Выяснилось, что выгребная яма не была закрыта. Директора «Водоканалсервиса» привлекли к дисциплинарной ответственности. А прокурор Пышминского района добился через суд компенсации морального вреда в пользу ребенка в размере 50 тысяч рублей.
Коммунальщики пытались оспорить это решение, заявляя, что яму должна была содержать управляющая компания, а не они. Но суд с этим не согласился и оставил решение в силе.
Подписывайтесь на канал E1.RU в Telegram — там мы публикуем самые свежие новости, интервью и истории.
e1.ru: последние новости
Хроники большой стройки: под Макаровским мостом собирают металлические каркасы для новых арок На Эльмаше снесли остановку, которая оказалась самовольной постройкой Карта объезда и маршруты автобусов: все, что нужно знать на время закрытия моста в Исток
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичей обрадовали появлением «всевидящих» камер22
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье13
Вот так будет выглядеть новый BMW X51
Проблема с бензином решена399
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение