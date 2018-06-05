Коммунальщики заплатят 50 тысяч мальчику, который стал бояться темноты после падения в выгребную яму

Камышловский районный суд постановил взыскать с МУП «Водоканалсервис» из Пышмы 50 тысяч рублей в пользу семилетнего мальчика, который прошлым летом упал в выгребную яму. Как сообщает пресс-служба областного суда, ребенок хоть и не получил серьезных физических травм, но пострадал морально.

— У мальчика появилась боязнь темноты, он стал плохо спать ночами, появились проблемы с речью, — рассказали в суде. — Сейчас ребенок наблюдается у врача-невролога, прошел курс психологической помощи.

Выяснилось, что выгребная яма не была закрыта. Директора «Водоканалсервиса» привлекли к дисциплинарной ответственности. А прокурор Пышминского района добился через суд компенсации морального вреда в пользу ребенка в размере 50 тысяч рублей.

Коммунальщики пытались оспорить это решение, заявляя, что яму должна была содержать управляющая компания, а не они. Но суд с этим не согласился и оставил решение в силе.

Подписывайтесь на канал E1.RU в Telegram — там мы публикуем самые свежие новости, интервью и истории.