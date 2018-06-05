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В российском городе тротуар вымостили надгробными плитами с именами покойников
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В российском городе тротуар вымостили надгробными плитами с именами покойников 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ульяновские ритуальщики вымостили тротуар надгробными плитами, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
«При этом четыре куска брусчатки содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни», — отметил собеседник агентства.
Необычный тротуар появился в районе улицы Радищева, где за трамвайным депо есть земляная тропинка, ведущая к нескольким объектам местного бизнеса, включая ритуальную контору.
Формального нарушения предпринимателем допущено не было, но после беседы с чиновниками надписи на камнях зашлифовали.
26 февраля сообщалось, что на одном из калужских кладбищ неизвестные выкопали из свежей могилы гроб с телом мужчины, которого родственники похоронили не прибегая к услугам ритуальщиков. Произошедшим заинтересовалась полиция.
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