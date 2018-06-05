В российском городе тротуар вымостили надгробными плитами с именами покойников

Ульяновские ритуальщики вымостили тротуар надгробными плитами, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.

«При этом четыре куска брусчатки содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни», — отметил собеседник агентства.

Необычный тротуар появился в районе улицы Радищева, где за трамвайным депо есть земляная тропинка, ведущая к нескольким объектам местного бизнеса, включая ритуальную контору.

Формального нарушения предпринимателем допущено не было, но после беседы с чиновниками надписи на камнях зашлифовали.

26 февраля сообщалось, что на одном из калужских кладбищ неизвестные выкопали из свежей могилы гроб с телом мужчины, которого родственники похоронили не прибегая к услугам ритуальщиков. Произошедшим заинтересовалась полиция.