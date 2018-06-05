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Участок дороги для транспортного обслуживания квартала 75 построят в районе Хорошево-Мневники
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Участок дороги для транспортного обслуживания квартала 75 построят в районе Хорошево-Мневники 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Московская государственная экспертиза
Согласована проектная документация на строительство улично-дорожной сети на территории района Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы со ссылкой на председателя ведомства Валерия Леонова.
«Активное строительство новых дорог, реализуемое при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина, способствует ликвидации нехватки улично-дорожных сетей в столице. В целях разгрузки трасс за счет возведения новых сетей связи повышается не только качество транспортного обслуживания между районами, но и значительно сокращается время, проведенное в пути. Так, в районе Хорошево-Мневники запланировано строительство участка улично-дорожной сети для транспортного обслуживания квартала 75», — сообщил В. Леонов.
В пресс-службе отметили, что в рамках реализации первого этапа строительства предусмотрено строительство улицы местного значения в жилой застройке от ул. Саляма Адиля до Карамышевской набережной.
«Ширина проезжей части составит от 9-11 м с учетом использования одной полосы для стоянки легковых автомобилей. На участке проектируемой улицы вблизи строения по адресу: пр-т Маршала Жукова д. 43, корп. 4 предполагается устройство кругового транспортного пересечения со съездами на прилегающую территорию. Разрешенная скорость составит 40 км/ч. На некоторых участках будет введено ограничение максимальной скорости до 20 км/ч. Пешеходное движение будет осуществляется по проектируемым тротуарам, а переход через проезжую часть запроектирован по наземным нерегулируемым пешеходным переходам. Кроме того, предусматривается установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки», — сообщили в пресс-службе.
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