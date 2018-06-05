В Новосибирске На Красном проспекте сразу после ремонта провалился асфальт

На дорогах, отремонтированных в Новосибирске за госсчет, выявили недостатки.

Врио губернатора НСО Андрей Травников заявил о готовящихся масштабных проверках объектов дорожной инфраструктуры, построенных и отремонтированных в этом и прошлом годах. Речь идет, в первую очередь, о дорогах, которые ремонтировали по проекту «Безопасные и качественные дороги»с использованием федеральных и региональных бюджетных средств.

Недостатки на объектах 2018 года уже выявлены. Так, 25 мая на Красном проспекте в районе перекрестка с улицей Гоголя провалился асфальт. Подрядчик оперативно исправил брак.

«Гарантия на дорожные работы по госконтрактам — от 4 до 6 лет, — пояснил Андрей Травников. — Поэтому в июне проведем проверки дорог, которые ремонтировали в прошлом году и, в случае необходимости, обяжем подрядчиков устранить недостатки».