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В Новосибирске На Красном проспекте сразу после ремонта провалился асфальт
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В Новосибирске На Красном проспекте сразу после ремонта провалился асфальт 

АиФ-Новосибирск 59 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
На дорогах, отремонтированных в Новосибирске за госсчет, выявили недостатки.
Врио губернатора НСО Андрей Травников заявил о готовящихся масштабных проверках объектов дорожной инфраструктуры, построенных и отремонтированных в этом и прошлом годах. Речь идет, в первую очередь, о дорогах, которые ремонтировали по проекту «Безопасные и качественные дороги»с использованием федеральных и региональных бюджетных средств.
Недостатки на объектах 2018 года уже выявлены. Так, 25 мая на Красном проспекте в районе перекрестка с улицей Гоголя провалился асфальт. Подрядчик оперативно исправил брак.
«Гарантия на дорожные работы по госконтрактам — от 4 до 6 лет, — пояснил Андрей Травников. — Поэтому в июне проведем проверки дорог, которые ремонтировали в прошлом году и, в случае необходимости, обяжем подрядчиков устранить недостатки».
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