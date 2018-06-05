Ещё
Ремонт на М-4 закончат к 10 июня
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ремонт на М-4 закончат к 10 июня 

Деловое сообщество 56 минут назад
Портал don24 со ссылкой на министра транспорта Ростовской области Андрея Иванова сообщает о завершении ремонта трассы М4 Дон.
Причина такого ускорения дорожных работ -многокилометровые пробки, не прекращающиеся даже в ночное время.
«Отдельно выезжали туда, учитывая серьезное внимание жителей. Провели совещание с представителями ГИБДД, посмотрели на процесс организации движения при производстве работ. Пробка там сохранялась даже ночью, после этого убрали ограждения и пускали машины по той полосе, которая свободна, чтобы ускорить движение», — сказал Андрей Иванов.
Ускорить ход работ "Автодор" просил и губернатор региона. В связи с грядущим мундиалем нагрузка на транспортную артерию агломерации вырастет. А ведь и сейчас собираются многокилометровые заторы из транспорта, который движется с севера на юг страны и в обратном направлении.
Деловое сообщество: последние новости
Донские «дяди Стёпы» помогли велосипедисту В Ростове «КАМАЗ» провалился в яму В Ростове открыли новый дилерский центр «МАЗ»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичей обрадовали появлением «всевидящих» камер22
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье13
Вот так будет выглядеть новый BMW X51
Проблема с бензином решена399
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение