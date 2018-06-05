Ремонт на М-4 закончат к 10 июня

Портал don24 со ссылкой на министра транспорта Ростовской области Андрея Иванова сообщает о завершении ремонта трассы М4 Дон.

Причина такого ускорения дорожных работ -многокилометровые пробки, не прекращающиеся даже в ночное время.

«Отдельно выезжали туда, учитывая серьезное внимание жителей. Провели совещание с представителями ГИБДД , посмотрели на процесс организации движения при производстве работ. Пробка там сохранялась даже ночью, после этого убрали ограждения и пускали машины по той полосе, которая свободна, чтобы ускорить движение», — сказал Андрей Иванов.