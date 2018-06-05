Открой SKODA KODIAQ с новой стороны 

10 июня 2018 года SKODA KODIAQ будет ждать вас на внедорожной трассе мотокросс RRG, чтобы вы лично испытали его в деле.
Официальные дилеры SKODA Вентус и Атлант-М Тушино при поддержке СПАО «Ингосстрах» приглашают вас на презентацию первого семейного кроссовера SKODA KODIAQ.
Приходите всей семьей, будет весело!
В программе мероприятия помимо тест-драйва автомобиля вас будет ждать множество приятных сюрпризов.
Любите рисовать? Специально для вас будет организован мастер-класс, где вы почувствуете себя настоящим художником.
Нет водительских прав, а испытать SKODA KODIAQ очень хочется? Тогда вас будет ждать виртуальный тест-драйв, приходите и узнаете как это.
Хотите уникальную футболку или бейсболку? Создайте ее сами. Совместно с мастерской «ИЮЛЬ» примите участие в мастер-классе по росписи футболок.
Прекрасная половина человечества сможет насладиться нашей бьюти-зоной, где стилист Елена Панаит удивит вас, заплетая оригинальные косички.
Не с кем оставить детей? Зачем? Юные гости не останутся без внимания, профессиональные аниматоры совместно с кафе «АндерСон» устроят детишкам незабываемый день.
Перед внедорожным стартом вам поможет взбодриться чашечка ароматного кофе Caffitaly от Espresso Club.
Для участия в этой увлекательной презентации, вам необходимо только заполнить заявку на сайте.
Приходите 10 июня с 12:00 до 18:00 по адресу: Москва, ул. Крылатская, 8, внедорожная трасса мотокросс клуба RRG. Устройте себе крутой летний выходной на свежем воздухе всей семьей.
Партнеры мероприятия:
Официальный страховой партнер — СПАО «Ингосстрах»
Инфопартнеры мероприятия:
Ежедневные интернет-газеты www.utro.ru и www.dni.ru
Журнал Life. Искусство жить
Партнеры:
Дистрибьютор Caffitaly в России Espresso club
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Студия наращивания ресниц РесницаМания.рф Салон красоты Faceology
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Крупнейшее издательство настольных игр в России — Hobby World
Фотостудия полного цикла Mixfoto
Сеть семейных кафе «АндерСон»
ВЕНТУС
Официальный дилер SKODA
Тел. : +7 (495) 266-79-45 Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.
www.ventus.ru