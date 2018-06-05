Курганский областной суд встал на защиту газонов и цветов в городе

На газонах по правилам благоустройства Кургана ставить машину нельзя

В Курганский областной суд обратилась жительница Кургана. Она попросила признать недействующим пункт Правил благоустройства территории города, утверждённых решением думы после того, как девушку наказали штрафом за парковку машины на газоне.

Суд пришел к выводу, что, запрещая парковку транспортных средств у подъездов многоквартирных домов, на газонах, цветниках, участках с зелеными насаждениями, курганские Правила благоустройства не противоречат положениям федеральных нормативных правовых актов. Доводы о том, что такие понятия, как «газон» или «участок с зелеными насаждениями», в Кургане относятся и к дорогам и запрещают на них движение и размещение машин, суд отклонил. Эти понятия используют в Правилах благоустройства не для регулирования дорожного движения, а для охраны газонов и цветников, сообщает пресс-служба областного суда.