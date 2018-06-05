В Липецкой области школьник погиб, упав с 50-метровой вышки

В Липецкой области следователи устанавливают обстоятельства смерти 17-летнего школьника при падении с высоты, сообщила пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным, 4 июня с вышки сотовой связи высотой не менее 50 метров в селе Афанасьево Измалковского района упал 17-летний школьник. Парень получил несовместимые с жизнью травмы.

Сейчас обстоятельства трагедии выясняют следователи — они устанавливают круг общения подростка, изучают содержимое его мобильного телефона и компьютера. Также правоохранители выясняют, как подросток оказался на техническом объекте, недоступном для посторонних лиц.