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Проект о штрафах за невыполнение водителями требования таможни об остановке принят ГД во втором чтении
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Проект о штрафах за невыполнение водителями требования таможни об остановке принят ГД во втором чтении 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли во втором чтении правительственный законопроект об административной ответственности водителей за невыполнение требования сотрудника таможенных органов об остановке транспортного средства.
Законопроектом предлагается установить административную ответственность лиц, управляющих транспортными средствами, за невыполнение предусмотренных законодательством требований должностных лиц таможенных органов об остановке транспортного средства в приграничных регионах России в целях проверки перевозимых товаров и документов на них.
В целях урегулирования вопроса об установлении административной ответственности за невыполнение законных требований должностных лиц таможенных органов об остановке таких транспортных средств законопроектом предлагается распространить действие ст. 12.25 КоАП («Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства») на правоотношения, связанные с остановкой транспортного средства по требованию должностного лица таможенного органа. Ст. 12.25 КоАП предусматривает административный штраф от 500 до 800 руб.
Также законопроектом предусматривается изменение в ст. 23.8 КоАП («Таможенные органы») в части наделения должностных лиц таможенных органов полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях в этой сфере.
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