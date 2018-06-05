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Мэрия Краснодара через суд лишила владельцев 25 незаконных ларьков права собственности
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Мэрия Краснодара через суд лишила владельцев 25 незаконных ларьков права собственности 

Новая Кубань 50 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 5 июня — Новая Кубань. В администрации краевой столицы прошло совещание, посвященное борьбе с незаконным строительством торговых киосков. Как подчеркнул мэр Евгений Первышов, городские власти не стремятся «задавить» бизнес, однако и предприниматели должны действовать согласно существующему законодательству.
— Цель всей этой работы — демонтаж установленных на самых оживленных перекрестках, на тротуарах и зеленых зонах несанкционированных конструкций. Нам ни в коем случае нельзя сбавлять обороты в борьбе с незаконной торговлей. Ларьками и палатками Краснодар переполнен, — заявил градоначальник.
Глава управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий доложил Евгению Первышову, что были составлены иски по 33 адресам, владельцы которых планировали сделать из нестационарных киосков капитальные. Чиновник уточнил, что по решению суда дальнейшее проведение строительных работ на этих участках запрещено.
— Кроме этого в настоящий момент удовлетворены требования администрации о погашении права собственности по 25 адресам. По 6 из них решения уже вступили в законную силу, поданы соответствующие заявления в Росреестр непосредственно для погашения права собственности. Следующий этап — демонтаж, — сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.
Как добавил Дмитрий Водолацкий, по одному адресу право собственности уже погашено, однако на этом месте установить киоск не успели — теперь его там и не будет.
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