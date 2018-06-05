В Кирово-Чепецке на 13-летнего мальчика упали футбольные ворота: проводится доследственная проверка

Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области проводится доследственная проверка по факту падения футбольных ворот на 13-летнего мальчика.

4 июня 2018 года в спортивном зале Ледового Дворца «Олимп Арена» по улице Заводская в городе Кирово-Чепецк, во время учебно-тренировочного занятия юношеской хоккейной команды «Дымка» на мальчика упали футбольные ворота, не закрепленные надлежащим образом.

В результате подросток получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и был госпитализирован в Центр травматологии.

«В ходе проведения доследственной проверки следователями СУ СКР по Кировской области будут изучены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

По результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Фото — СУ СКР по Кировской области