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В Кирово-Чепецке на 13-летнего мальчика упали футбольные ворота: проводится доследственная проверка
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В Кирово-Чепецке на 13-летнего мальчика упали футбольные ворота: проводится доследственная проверка 

Vyatka-grad.ru 8 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следственными органами Следственного комитета России по Кировской области проводится доследственная проверка по факту падения футбольных ворот на 13-летнего мальчика.
4 июня 2018 года в спортивном зале Ледового Дворца «Олимп Арена» по улице Заводская в городе Кирово-Чепецк, во время учебно-тренировочного занятия юношеской хоккейной команды «Дымка» на мальчика упали футбольные ворота, не закрепленные надлежащим образом.
В результате подросток получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и был госпитализирован в Центр травматологии.
«В ходе проведения доследственной проверки следователями СУ СКР по Кировской области будут изучены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.
По результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Фото — СУ СКР по Кировской области
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