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В Кировской области проводят проверку из-за падения футбольных ворот на ребёнка
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В Кировской области проводят проверку из-за падения футбольных ворот на ребёнка 

RT на русском 27 минут назад
Фото: RT на русском
В Кировской области проводят проверку после падения футбольных ворот на 13-летнего мальчика, сообщает progorod43.ru со ссылкой на региональный СК России.
Инцидент произошёл в понедельник, 4 июня, в спортзале ледового дворца «Олимп Арена» в Кирово-Чепецке. Во время тренировки юношеской хоккейной команды «Дымка» на ребёнка упала плохо закреплённая конструкция.
У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Мальчика срочно увезли в центр травматологии.
По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело после смерти ребёнка в Сургутской городской клинической больнице.
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