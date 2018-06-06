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В Кировской области во время тренировки на 13-летнего жителя Глазова упали футбольные ворота
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В Кировской области во время тренировки на 13-летнего жителя Глазова упали футбольные ворота 

ИА «Сусанин» 6 июня 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Кирово-Чепецк. Кировская область. В Кирово-Чепецке на 13-летнего хоккеиста из Глазова упали футбольные ворота. Об этом информагентству «Сусанин» сообщили в следственном управлении СК России по Кировской области.
Случай произошел 4 июня в спортзале Ледового Дворца «Олимп Арена» во время тренировки юношеской хоккейной команды «Дымка». По информации пресс-службы следственного комитета России, в результате трагедии подросток получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
В настоящее время проводится проверка.
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