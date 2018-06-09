Ещё
В Кировской области завели уголовное дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Кировской области завели уголовное дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка 

RT на русском 57 минут назад
Фото: Комсомольская Правда
В Кировской области возбудили уголовное дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка, сообщает progorod43.ru со ссылкой на СК России по региону.
Инцидент произошёл в понедельник, 4 июня, в Кирово-Чепецке. Ворота упали на 13-летнего мальчика во время тренировки юношеской хоккейной команды «Дымка» в спортзале ледового дворца «Олимп-Арена». Ребёнок был госпитализирован.
Дело возбудили по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
В настоящее время следователи устанавливают, кто должен был отвечать за закрепление ворот и вовремя проследить за этим.
Ранее Nation News сообщало, что в Мурманской области завели дело после падения ворот на ребёнка на спортплощадке.
RT на русском: последние новости
В Нижегородской области предстанет перед судом владелец батутного центра, где ребёнок получил травму Дороги Ленинградской области признаны готовыми к нагрузке во время ЧМ-2018 Водителей общественного транспорта предлагают психологически подготовить к ЧМ по футболу
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вот так поворот: Ford удивил ценами
Россию начали заливать бензином245
Кого не пустят на Крымский мост2
Россиянине выбрали идеальное авто5
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
12:15
Власти заговорили о картельном сговоре на рынке топлива
Автоновости Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение