В Кировской области завели уголовное дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка

В Кировской области возбудили уголовное дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка, сообщает progorod43.ru со ссылкой на СК России по региону.

Инцидент произошёл в понедельник, 4 июня, в Кирово-Чепецке. Ворота упали на 13-летнего мальчика во время тренировки юношеской хоккейной команды «Дымка» в спортзале ледового дворца «Олимп-Арена». Ребёнок был госпитализирован.

Дело возбудили по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время следователи устанавливают, кто должен был отвечать за закрепление ворот и вовремя проследить за этим.

Ранее Nation News сообщало, что в Мурманской области завели дело после падения ворот на ребёнка на спортплощадке.