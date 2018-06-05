Ford придумал, как не сбивать мотоциклистов между рядами

Компания Ford запатентовала электронную систему, позволяющую избежать столкновения с мотоциклом, движущимся между рядами. Соответствующий документ появился в базе данных американского патентного ведомства.

Движение мотоциклистов между рядами — распространенная практика по всему миру, вне зависимости от ее законности на той или иной территории. Но это довольно опасно: автомобилисты не ожидают обнаружить там мотоцикл, и зачастую при перестроении сбивают райдера.

Фордовский патент предлагает систему машинного зрения с камерами, «смотрящими» назад. Они могут сочетаться с радарами или лидарами. Специальный софт должен выделять в поле зрения камеры междурядье, и искать в этой области движущиеся объекты.

По принципу действия предложенный механизм напоминает систему автоторможения, так что внедрение такой системы не выглядит чересчур сложным. Особенно полезной она станет при повсеместном распространении автопилотов.