2 километра за 3,5 миллиона рублей: в Архангельске установят леерные ограждения

До 1 сентября в Архангельске покрасят и обновят старые леерные ограждения, а также поставят 2000 метров новых. Такие обязательства взял на себя подрядчик, с которым администрация города заключила контракт на 3 миллиона 580 тысяч рублей.

В прошлом году в Архангельске приняли решение устанавливать барьеры, которые собираются на болтах. При повреждениях и ремонте сварочные работы больше не требуются — достаточно заменить сломанную часть.

— Мягкие, легко ломающиеся материалы предпочтительны для изготовления барьерных ограждений. Их основная задача — служить препятствием для выхода пешеходов на проезжую часть вне переходов. Они имеют и воспитательное значение: дети видят, что в данном месте никто не переходит дорогу, и это формирует привычку доходить до светофора или «зебры». Практика показывает, что аварийность на участках, где ограждения установлены, снижается, — пояснил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Архангельску Алексей Лукичёв.

Известен список улиц, на которых установят новые ограждения:

проспект Советских космонавтов в районе пересечения с ул. Карла Маркса;

Троицкий проспект в районе пересечения с проездом Выборнова;

улица Кировская в районе здания № 21;

площадь Дружбы народов (по кругу);

Набережная Северной Двины в районе здания № 84 и в районе пересечения с Розы Люксембург;

улица Советская в районе пересечения с Маяковского;

проспект Обводный канал в районе пересечения с улицей Садовой.