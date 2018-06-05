Воронежцы пожаловались на отсутствие павильона на остановке в Сомово 

По словам горожан, «женщинам с детьми, старикам и инвалидам приходится ждать автобус стоя». Воронежцы пожаловались на отсутствие павильона на остановке «Дубовка» в Сомово в соцсети в понедельник, 4 июня. Женщины с детьми, старики, инвалиды стоят и ждут автобус, написали горожане в группе «Типичный Воронеж». Местные жители связали исчезновение остановки с появлением павильона с сигаретами: «Была остановка в Сомово много лет. Никому не мешала, но появился ларёк, и остановки не стало!» Однако в мэрии корреспонденту «Вести-Воронеж» пояснили, что остановочный павильон пришлось убрать комбинату благоустройства, потому что он сломался и представлял угрозу для горожан. Отремонтированный павильон вернут на место в течение месяца. Екатерина Трещикова
Фото — «Типичный Воронеж»