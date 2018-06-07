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«Кола» снова встанет в пробку из-за развода моста через Свирь
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«Кола» снова встанет в пробку из-за развода моста через Свирь 

Ivyborg.ru 7 июня 2018
Фото: ДорИнфо
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь 8 июня. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Так, на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) 8 июня в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.
В период с 8:50 до 10:50 представителями ОАО «РЖД» для пропуска негабаритного судна будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236-м километре трассы «Кола» у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто.
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