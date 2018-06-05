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Можно ли сломать автомат Калашникова
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Можно ли сломать автомат Калашникова 

Don't Panic 57 минут назад
Фото: Don't Panic
Знаменитый автомат Калашникова не зря считается самым надежным в мире оружием. Неужели, сломать его и в самом деле невозможно? Экспериментатор решил проверить, сколько выстрелов выдержит легендарный автомат — происходящее на видео реально завораживает.
Стрелок подошел к делу с умом. Бронежилет, защита лица, плотные рукавицы — он действительно буквально решил довести автомат до белого каления.
Магазины меняются без остановки. Оператор стреляет очередями, раз за разом выпуская сотни пуль в мишень. В какой-то момент деревянное цевье автомата начинает дымиться.
И вот оно! Появился огонь! АК пылает в руках бойца, но продолжает стрелять. Посмотрите еще раз, серьезно. По сути, использовать можно даже горящий автомат!
Итак, автомат Калашникова выпустил 895 пуль с короткими перерывами на перезарядку, загорелся и только после этого его заклинило. Можно ли убить АК? Можно, но придется очень постараться!
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