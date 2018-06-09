Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

Так, грузовые автомобили, имеющие разрешенную максимальную массу свыше 3,5 тонн, с 7:00 до 24:00 не смогут въехать в Самару 16-17, 20-21, 24-25 и 27–28 июня, а также 1-2 и 6–7 июля 2018 года. Отметим, запрет введен в дни проведения в Самаре матчей Чемпионата мира по футболу 2018 и предшествуем им дни. Игры на «Самара Арене» соответственно пройдут 17, 21, 25 и 28 июня, 2 и 7 июля.

В данный период закрытыми для движения грузовых транспортных средств будут основные въезды в Самару — согласно схеме, кроме следующих участков улиц: подъезд к Самаре от автодороги Самара — Бугуруслан, Аэропортовское шоссе, Зубчаниновское шоссе — от Аэропортовского шоссе до Днепровского проезда, ул. Литвинова, ул. Макаренко, ул. Транзитная — от ул. Макаренко до Аэропортовского шоссе, Днепровский проезд, ул. Земеца — от ул. Литвинова до Заводского шоссе, въезд в город по проспекту Кирова до Заводского шоссе, Заводское шоссе от ул. Авроры до ул. Земеца.

В целях информирования водителей о введенных ограничениях будут установлены дорожные знаки. Ограничения не будут распространяться на автомобили медицинской, спасательной и почтовой служб, пожарной охраны, правоохранительных органов , коммунальных и аварийных служб, а также на транспортные средства, используемые для оказания ритуальных услуг, и транспортировку дорожно-строительной эксплуатационной техники, применяемой при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Кроме того, смогут въехать в эти дни в город транспортные средства, перевозящие грузы на совмещенную площадку удаленного пункта досмотра грузов, находящуюся на пересечении пр. Карла Маркса и Ракитовского шоссе в Кировском районе Самары.

Соответствующие временные дорожные знаки до 14 июня должно будет установить ООО ССК «Ладья». Эта же фирма обязана будет их демонтировать до 15 июля текущего года.