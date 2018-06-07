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ГАИ: «Решать вопрос о пропуске автобусов с фанатами в Самару будут в индивидуальном порядке»
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ГАИ: «Решать вопрос о пропуске автобусов с фанатами в Самару будут в индивидуальном порядке» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Запрет на въезд автобусов в Самару будут действовать до 17 июля. Об этом в четверг, 7 июня, на заседании круглого стола в губдуме сообщил начальник отдела дорожной инспекции регионального управления ГИБДД Роман Саидов.
Исключение составляют: транспорт, осуществляющий регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и междугородним маршрутам; автобусы, оснащенные ГЛОНАСС (при условии, что владельцы направили уведомления о планируемом въезде на территорию города в «Транспортную дирекцию — 2018»); автобусы с разрешением МВД России. Въезжать в Самару они смогут только через два контрольно-пропускных пункта — на Московском шоссе (у спорткомплекса «Кристалл») и на Южном шоссе (пост ДПС).
— На каждом КПП будут работать представители Ространснадзора, Минтранса, ФСБ, силовых структур. И по каждому автобусу, который не входит в список исключений, решение будет приниматься в индивидуальном порядке. Пустить его либо развернуть на ближайшую перехватывающую парковку, которые у нас находятся в «Меге» и «Амбаре». Оттуда болельщики смогут добраться до стадиона или в центр города, к фан-зоне, — сообщил Роман Саидов.
В дни проведения матчей ЧМ в Самаре будут курсировать шаттлы. Их будут пускать за 3 часа до и 3 часа после матча с интервалом в 5 минут.
Скоростной трамвай S5 будет курсировать от железнодорожного вокзала до стадиона. При этом на время работы шаттла на рельсах отменят трамваи, которые в обычные дни ходят по Ново-Садовой.
Автобус S1 будет ходить от аэропорта через «Самара Арену» до площади Революции. Укороченный маршрут S1k — от Курумоча до стадиона. Сесть на автобусы S2 и S2k можно будет на перехватывающей парковке у торгового центра «Мега», а на S3 — у «Амбара». S7 будет курсировать от «Самара Арены» до площади Славы.
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