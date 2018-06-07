ГАИ: «Решать вопрос о пропуске автобусов с фанатами в Самару будут в индивидуальном порядке»

Запрет на въезд автобусов в Самару будут действовать до 17 июля. Об этом в четверг, 7 июня, на заседании круглого стола в губдуме сообщил начальник отдела дорожной инспекции регионального управления ГИБДД Роман Саидов.

Исключение составляют: транспорт, осуществляющий регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и междугородним маршрутам; автобусы, оснащенные ГЛОНАСС (при условии, что владельцы направили уведомления о планируемом въезде на территорию города в «Транспортную дирекцию — 2018»); автобусы с разрешением МВД России . Въезжать в Самару они смогут только через два контрольно-пропускных пункта — на Московском шоссе (у спорткомплекса «Кристалл») и на Южном шоссе (пост ДПС).

Минтранса, — На каждом КПП будут работать представители Ространснадзора ФСБ , силовых структур. И по каждому автобусу, который не входит в список исключений, решение будет приниматься в индивидуальном порядке. Пустить его либо развернуть на ближайшую перехватывающую парковку, которые у нас находятся в «Меге» и «Амбаре». Оттуда болельщики смогут добраться до стадиона или в центр города, к фан-зоне, — сообщил Роман Саидов.

В дни проведения матчей ЧМ в Самаре будут курсировать шаттлы. Их будут пускать за 3 часа до и 3 часа после матча с интервалом в 5 минут.

Скоростной трамвай S5 будет курсировать от железнодорожного вокзала до стадиона. При этом на время работы шаттла на рельсах отменят трамваи, которые в обычные дни ходят по Ново-Садовой.