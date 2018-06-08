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Минтранс ограничил въезд грузовиков в Самару
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Минтранс ограничил въезд грузовиков в Самару 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре ввели запрет на въезд грузовиков, имеющих максимальную массу более 3,5 тонны. Действовать он будет за сутки и в день проведения матчей чемпионата мира по футболу. Приказ подписал глава регионального Минтрансп Иван Пивкин. — Ограничение будет действовать с 7:00 до 24:00 16, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 28 июня и 1, 2, 6 и 7 июля. Исключения составят машины скорой помощи, пожарной охраны, правоохранительных органов, военных, а также перевозка грузов, необходимая для ликвидации ЧС, и техники для проведения противоаварийных работ, — говорится в постановлении. — Также ограничения не затронут транспортные средства, используемые для оказания услуг, и машины, перевозящие грузы на площадку удаленного пункта досмотров на пересечении Ракитовского шоссе и проспекта Карла Маркса.
Изначально ввести запрет на въезд грузовиков в Самару планировали с 14 июня с 6:00 до 24:00, причем на всё время чемпионата мира, то есть минимум до 15 июля. Но против выступили производители и руководители торговых сетей, которых озаботил вопрос доставки продукции до магазинов.
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