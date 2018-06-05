Руденя: запуск обхода вокруг Твери на М-10 даст импульс развитию региона

ТВЕРЬ, 5 июн — РИА Новости . В преддверии старта Чемпионата мира по футболу завершены работы по реконструкции участка автомобильной дороги М-10 «Россия» в обход Твери, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тверской области.

"Сегодня — открытие нового этапа в развитии автомобильного сообщения между двумя столицами, Москвой и Санкт-Петербургом. Несмотря на рост пропускной способности, увеличение полос и интенсивности транспорта, обеспечена безопасность движения. Росавтодор построил надземные комфортные и безопасные пешеходные переходы. Для нас это важное условие, которое позволяет снизить аварийность. Это также возможности для развития прилегающих территорий, в том числе наших индустриальных парков и промышленных зон", — сказал губернатор региона Игорь Руденя на церемонии открытия.

В свою очередь руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт отметил, что на реализацию проекта потребовалось три с половиной года.

"Сегодня ликвидирован наиболее загруженный участок на трассе М-10 в Тверской области. Теперь это безопасная дорога, отвечающая самым современным требованиям, максимальная пропускная способность которой составляет около 100 тысяч автомобилей в сутки. Уверен, что этот участок прослужит долго на пользу не только водителям транзитного транспорта, но и всем жителям Твери и области", — сказал глава ведомства, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.

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