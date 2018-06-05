Ещё
Руденя: запуск обхода вокруг Твери на М-10 даст импульс развитию региона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Руденя: запуск обхода вокруг Твери на М-10 даст импульс развитию региона 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: Тверская неделя
ТВЕРЬ, 5 июн — РИА Новости. В преддверии старта Чемпионата мира по футболу завершены работы по реконструкции участка автомобильной дороги М-10 «Россия» в обход Твери, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тверской области.
"Сегодня — открытие нового этапа в развитии автомобильного сообщения между двумя столицами, Москвой и Санкт-Петербургом. Несмотря на рост пропускной способности, увеличение полос и интенсивности транспорта, обеспечена безопасность движения. Росавтодор построил надземные комфортные и безопасные пешеходные переходы. Для нас это важное условие, которое позволяет снизить аварийность. Это также возможности для развития прилегающих территорий, в том числе наших индустриальных парков и промышленных зон", — сказал губернатор региона Игорь Руденя на церемонии открытия.
В свою очередь руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт отметил, что на реализацию проекта потребовалось три с половиной года.
"Сегодня ликвидирован наиболее загруженный участок на трассе М-10 в Тверской области. Теперь это безопасная дорога, отвечающая самым современным требованиям, максимальная пропускная способность которой составляет около 100 тысяч автомобилей в сутки. Уверен, что этот участок прослужит долго на пользу не только водителям транзитного транспорта, но и всем жителям Твери и области", — сказал глава ведомства, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.
Другие новости региона читайте здесь >>
РИА Новости: последние новости
В Ульяновске похоронное бюро замостило тропинку надгробными плитами Колокольцев надеется, что штрафы для лихачей на дорогах примут в этом году В районе Горловки мужчина подорвался на растяжке
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичей обрадовали появлением «всевидящих» камер36
Проблема с бензином решена399
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье13
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП8
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение