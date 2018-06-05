Сингапур нашёл способ обезопасить беспилотные машины

В Сингапуре появился отдельный город для тестирования самоуправляемых автобусов с целью в дальнейшем перейти на новый вид транспорта. Комплекс площадью два гектара имеет перекрёстки, светофоры, автобусные остановки и пешеходные переходы, и все они установлены с учётом особенностей дорог в Сингапуре.

В городе также сделали небольшие холмы, чтобы выяснить, как ведёт себя автобус при отсутствии полного обзора, а также небоскребы, чтобы учесть возможность возникновения помех для связи, сообщает Bloomberg

Преимущество такого города в том, что отдельное пространство позволит собрать необходимую базу данных и исследовать все проблемы, которые могут возникнуть при использовании самоуправляемых машин. Планируется, что собранные данные позволять государствам установить правила использования современных средств передвижения уже во второй половине текущего года.