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Сингапур нашёл способ обезопасить беспилотные машины
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Сингапур нашёл способ обезопасить беспилотные машины 

News.ru 20 минут назад
В Сингапуре появился отдельный город для тестирования самоуправляемых автобусов с целью в дальнейшем перейти на новый вид транспорта. Комплекс площадью два гектара имеет перекрёстки, светофоры, автобусные остановки и пешеходные переходы, и все они установлены с учётом особенностей дорог в Сингапуре.
В городе также сделали небольшие холмы, чтобы выяснить, как ведёт себя автобус при отсутствии полного обзора, а также небоскребы, чтобы учесть возможность возникновения помех для связи, сообщает Bloomberg.
Преимущество такого города в том, что отдельное пространство позволит собрать необходимую базу данных и исследовать все проблемы, которые могут возникнуть при использовании самоуправляемых машин. Планируется, что собранные данные позволять государствам установить правила использования современных средств передвижения уже во второй половине текущего года.
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