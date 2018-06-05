В Гондурасе будут выпускать шестидверные внедорожники

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.

Фирму Green4U Technologies основали в 2016 году весьма серьезные люди: американский финансист Джек Перковски и известный производитель спорткаров Дон Панос. С момента своего образования молодая компания решила специализироваться на выпуске исключительно электромобилей, причем предполагалось выпускать целую линейку электрокаров: внедорожники, пикапы, микроавтобусы, автобусы и спорткары.

Первенцем новообразованной фирмы стал разработанный в прошлом году гоночный электромобиль Green4U GT-EV. А чуть позже на сайте компании появились изображения и всего остального модельного ряда — те самые, обещанные внедорожники, пикапы и автобусы. И это при том, что на тот момент у Green4U не было собственного завода! Впрочем, нет его и сейчас. Спрашивается, откуда же дровишки? Известное дело — из Китая. Именно из Поднебесной Дон Панос и Перковски решили завозить машинокомплекты и электрическую начинку, а в США проводить только финальную сборку. Однако, даже подобная отверточная сборка оказалась нерентабельной на американской территории, вот почему было принято решение найти страну с дешевой рабочей силой поблизости от США. В результате, выбор пал на Гондурас.

Правительство этой страны пообещало предоставить американцам на выбор три площадки для строительства завода, а также выделить в течение пяти лет 20 млн долларов на развитие инфраструктуры. Green4U Technologies, в свою очередь, обязалась трудоустроить местное население и открыть первое в Центральной Америке «инновационное предприятие» по выпуску электромобилей. Основная ставка сделана на шестидверные внедорожники Green4U MTU-6 и Enova-6, которые в прошлой жизни были моделями концерна BAW. Предполагается, что эти электромобили, построенные на общем алюминиевом шасси и обладающие пробегом в 370 километров, заинтересуют корпоративных клиентов. Использование этих машин в корпоративных автопарках позволит экономить значительные средства, за счет недорогого сервиса и отсутствия расходов на топливо. Ожидается, что первые собранные в Гондурасе электромобили Green4U поступят в продажу в конце следующего года.