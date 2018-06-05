Мэр Саратова ночью проверил, как ремонтируют дороги

Глава Саратова Михаил Исаев проверил, как ведется ремонт дорожного покрытия, работы проходят в круглосуточном режиме, сообщает мэрия.

Исаев посетил участок улицы Навашина, проспект 50 лет Октября, дорогу на Усть-Курдюм, там проводились работы по асфальтировке и фрезерованию дорожного покрытия. Ответственным было поручено убрать мусор, на обочине дороги по проспекту 50 лет Октября.

Напомним, на данный момент выполнен ремонт на 15 дорогах — заменено 154 тыс. кв. м дорожного покрытия. На 13 участках (порядка 289 тыс. кв. м) работа продолжается — идет фрезерование и асфальтировка.

На отремонтированные дороги скоро начнут наносить разметку.

«Контроль круглосуточный. Наша принципиальная позиция — в кратчайшие сроки, но качественно произвести работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году», — резюмировал глава города.