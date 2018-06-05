Губернатор пообещал разобраться с тратами на камеры фотофиксации от УГМК

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня ответил на вопрос депутата заксобрания о высоких тратах на камеры фотофиксации ДТП, которые устанавливает «УГМК-Телеком».

«Конкурсная документация на системы видеофиксации составлена так, что участвует только одна фирма», — заявил депутат Александр Ивачев . По его словам, за каждое постановление о штрафе область перечисляет подрядчику 260 рублей: это в полтора раза больше, чем в Челябинской и Кировской областях. По оценке Ивачева, смена подрядчика позволит экономить 150 млн рублей в год.

«Выбор концессионера ведется на конкурсной или аукционной основе, никто не мешает людям заявляться. Что касается качества самих камер, я не видел ни одного судебного процесса, который бы опроверг чистоту их сведений», — заявил в ответ Евгений Куйвашев. Он добавил, что основной целью установки камер является не пополнение бюджета, а снижение смертности на дорогах. При этом губернатор пообещал разобраться в вопросе и направить письменный ответ.

Как пояснил Александр Ивачев корреспонденту «ФедералПресс» , участие в свердловских конкурсах невыгодно другим подрядчикам, так как они объявляются только на три-четыре месяца. По его словам, министр финансов Галина Кулаченко уже обещала «задуматься над этим вопросом».

Стоит отметить, что затраты на камеры «УГМК-Телекома» обсуждались в прошлом году на согласительной комиссии по областному бюджету.

«ФедералПресс» напоминает, что сеть камер в Свердловской области увеличивается в основном за счет контракта с «УГМК-Телекомом». Переговоры о ГЧП вела также московская фирма «Алагер».