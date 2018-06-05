Ещё
Губернатор пообещал разобраться с тратами на камеры фотофиксации от УГМК
Далее:
Читайте также:
Ещё

Губернатор пообещал разобраться с тратами на камеры фотофиксации от УГМК 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня ответил на вопрос депутата заксобрания о высоких тратах на камеры фотофиксации ДТП, которые устанавливает «УГМК-Телеком».
«Конкурсная документация на системы видеофиксации составлена так, что участвует только одна фирма», — заявил депутат Александр Ивачев. По его словам, за каждое постановление о штрафе область перечисляет подрядчику 260 рублей: это в полтора раза больше, чем в Челябинской и Кировской областях. По оценке Ивачева, смена подрядчика позволит экономить 150 млн рублей в год.
«Выбор концессионера ведется на конкурсной или аукционной основе, никто не мешает людям заявляться. Что касается качества самих камер, я не видел ни одного судебного процесса, который бы опроверг чистоту их сведений», — заявил в ответ Евгений Куйвашев. Он добавил, что основной целью установки камер является не пополнение бюджета, а снижение смертности на дорогах. При этом губернатор пообещал разобраться в вопросе и направить письменный ответ.
Как пояснил Александр Ивачев корреспонденту «ФедералПресс», участие в свердловских конкурсах невыгодно другим подрядчикам, так как они объявляются только на три-четыре месяца. По его словам, министр финансов Галина Кулаченко уже обещала «задуматься над этим вопросом».
Стоит отметить, что затраты на камеры «УГМК-Телекома» обсуждались в прошлом году на согласительной комиссии по областному бюджету.
«ФедералПресс» напоминает, что сеть камер в Свердловской области увеличивается в основном за счет контракта с «УГМК-Телекомом». Переговоры о ГЧП вела также московская фирма «Алагер».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Тротуар в Ульяновске вымостили надгробными плитами Мэрия Краснодара отсудила 25ларьков-самостроев Слишком много: на побережье Кубани появятся около сотни электрозаправок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Влетели, и капец»: солист «Градусов» попал в ДТП2
Москвичей обрадовали появлением «всевидящих» камер42
Проблема с бензином решена400
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье13
Лимузин Путина показали изнутри110
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение