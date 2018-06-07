В Калининграде открыли первую очередь Восточной эстакады

И теперь к новости, которая обрадует автомобилистов регионального центра. Некогда проблемный Московский проспект значительно разгрузился. Это стало возможным благодаря открытию первой очереди Восточной эстакады.

Почти два года строительства и около пяти миллиардов рублей. Именно столько потратили на первый этап Восточной эстакады. Напомним, она соединила Московский проспект и остров Октябрьский через реку Преголю.

Московский проспект раньше считался одним из самых загруженных участков Калининграда. Но сейчас благодаря окончанию строительства первого этапа восточной эстакады эта проблема решилась. И теперь времени, чтобы добраться от окружной до центра Калининграда, уйдет чуть ли не в три раза меньше.

Для жителей областного центра открытие движения это, несомненно, огромный плюс. Юрий Лысенков, водитель с многолетним стажем, рассказывает, что раньше тратил на дорогу минимум 2 часа.

Но такое глобальное строительство не обошлось и без проблем. Марк Гайшин, технический руководитель подрядной организации «ВАД», рассказывает, что больше всего работников беспокоили инженерные подземные сети. Старый водопровод, газовые трубы, сети тепло— и электро-снабжения полностью заменили на новые. Сейчас особое внимание к водителям.

Марк Гайшин, технический руководитель контракта АО «ВАД» по Калининградской области:

— Особо прошу участников дорожного движения и наших уважаемых водителей соблюдать правила дорожного движения, ездить по правилам, быть внимательным и взаимовежливыми. Новые участки дороги, как правило, аварийноопасны из-за несоблюдения скоростных режимов и невнимательности.

На втором этапе власти планируют построить участок дороги от улицы Артиллерийской до новой транспортной развязки с Московским проспектом. К его строительству приступят, скорее всего, уже в следующем году. А вот заключительный, третий, должен соединить Остров с улицами Емельянова и Дзержинского. Тогда пробки в Калининграде должны полностью исчезнуть.