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Сбежавших свиней обнаружили спящими у бензоколонки
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Сбежавших свиней обнаружили спящими у бензоколонки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Двух пропавших свиней в австралийском штате Квинсленд (Queensland) обнаружили спящими на лужайке рядом с бензозаправочной станцией в 800 метрах от дома владельца. Об этом сообщает Daily Mail.
Свиньи сбежали из дома около 2:30 ночи во вторник, 5 июня, и остановились около АЗС Caltex, где их зафиксировали камеры наружного наблюдения. После побега свиньи спокойно отдыхали на лужайке и даже успели вздремнуть до восхода солнца.
«Мы не понимали, как они оказались на бензозаправочной станции, ведь рядом нет ферм. Свиньи были очень милыми и дружелюбными, наши клиенты с удовольствием фотографировались с ними», — рассказал изданию Gold Coast Bulletin Трент Банн (Trent Bunn), администратор станции Caltex.
Мик Кохран (Mick Cochran), владелец свиней, сообщил, что они вырвались на свободу через дыру в заборе. Он обнаружил их пропажу рано утром, увидев сообщения в Facebook о найденных животных.
28 апреля канадские полицейские подрались со сбежавшей свиньей, не справились и были вынуждены вызывать подкрепление. Свинья разгуливала по проезжей части и представляла серьезную угрозу для водителей. Позднее выяснилось, что она сбежала с заднего двора одного из жителей через дыру в заборе.
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