Платная автомобильная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 июня 2018 года будет открыто движение по новому, шестому пусковому участку платной автомобильной трассы М-11 протяженностью более 200 км. Всего же скоростное движение с 6 июня будет доступно более чем по половине строящейся 669-километровой трассы: с 15 км (МКАД) до 58 км (Солнечногорск) в Московской области и с 208 км (Лихославль) до 543 км (Мясной Бор) в Тверской и Новгородской областях.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о трассе М-11.

М-10, проектирование М-11 Существующая бесплатная автомобильная дорога М-10 между Санкт-Петербургом и Москвой в основном проходит по маршруту почтового тракта, построенного в первой половине XVIII века. Его маршрут с самого начала пролегал более чем через 60 населенных пунктов. На значительной протяженности (от Твери до Чудова в Новгородской области) М-10 является трехполосной (по полосе в каждую сторону и чередующаяся полоса для обгона), причем возможности для ее расширения исчерпаны. Все это повышает аварийность на данной трассе, среднее время в пути по ней может достигать 10 часов с учетом пробок.

Предложения о строительстве нового шоссе между Москвой и Петербургом впервые были включены в Генеральный план развития Москвы 1971 года. В 1994 году на международной Панъевропейской конференции по транспорту на острове Крит планируемую дорогу включили в Девятый Международный транспортный коридор Финляндия — Россия — Украина — Молдавия — Румыния — Греция. Строительство автомагистрали было заложено в Федеральную целевую программу «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)», принятую правительством РФ 5 декабря 2001 года.

В декабре 2003 года во время посещения Санкт-Петербурга президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания новой автотрассы. 13 апреля 2004 года появилось президентское поручение «Об организации работ по строительству скоростной автодороги Москва — Санкт-Петербург».

В сентябре 2004 года заместитель министра транспорта РФ Александр Мишарин сообщил, что будущая автомагистраль станет платной, строить ее будет государственное акционерное общество «Платные автомобильные дороги». В октябре 2004 года министр транспорта Игорь Левитин заявил, что строить и эксплуатировать магистраль планируется в рамках частно-государственного партнерства. 29 декабря 2004 года правительство распорядилось начать разработку предпроектной документации. Стоимость дороги тогда оценивали в 150-180 млрд руб. В 2006-2008 годах была окончательно определена будущая трасса автодороги (получившей индекс М-11). С 17 июля 2009 года заказчиком строительства выступает государственная компания «Российские автомобильные дороги» ("Автодор").

Общие характеристики трассы

Общая длина М-11 составит 669 км. Она в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» и будет пересекать ее на 58-м, 49-м, 208-м, 258-м, 334-м, 543-м километрах с устройством транспортных развязок на разных уровнях. Это позволит переключать движение транспортных потоков с М-10 «Россия» на скоростную автомагистраль и наоборот. М-10 останется бесплатным дублером новой дороги.

Проектная скорость — 150 км/ч, но на открытых участках максимальный скоростной режим установлен в 110-130 км/ч. Количество полос движения варьируется от 10 в Подмосковье до восьми на подъезде к Санкт-Петербургу и шести-четырех — на остальных участках. Потоки автомобилей разделены отбойниками, на большинстве участков установлено или планируется освещение. Всего на трассе будет 36 развязок и 325 искусственных сооружений (мостов, эстакад, скотопрогонов).

Полная стоимость проезда по автодороге пока не определена. В 2014 году планировалось, что поездка на легковом автомобиле от Москвы до Петербурга может обойтись в общей сложности в 1 тыс. 500 руб. В марте 2018 года глава «Автодора» Сергей Кельбах сообщил журналистам, что после завершения строительства проезд по всей трассе будет стоить «в пределах 2 тыс. руб.», а по времени займет не более 5,5 часов.

После сдачи в эксплуатацию участка 334-543 км 6 июня общая стоимость проезда по платным участкам в зависимости от времени суток и дня недели составит для легковых автомобилей от 860 до 1260 руб. в случае оплаты наличными и от 556 до 896 рублей с учетом возможных скидок по транспондерам. Наибольшую цену заплатят водители фур и трехосных автобусов: до 1740 руб. (1110 руб. с транспондером).

Завершить работы по строительству трассы первоначально планировалось к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. В августе 2017 года министр транспорта Максим Соколов сообщил, что сроки открытия переносятся на конец 2018 — начало 2019 года. В ноябре 2017 года Кельбах сообщил, что ввод в эксплуатацию всей трассы произойдет осенью 2018 года.

Общая стоимость реализации проекта — около 450 млрд руб., из которых порядка 30-35% планируется покрыть за счет частных инвестиций.

Участки

Строительство автомагистрали разбито на несколько пусковых участков, реализованных в рамках концессий или долгосрочных инвестиционных соглашений.

Первым в 2008 году началось строительство участка 15-58 км в Московской области. Однако работы задерживались из-за протестов общественных организаций, вызванных выбранным маршрутом дороги: она пересекала Химкинский лес. В результате завершено строительство было только в 2014 году. Движение в тестовом (бесплатном) режиме открылось 23 декабря 2014 года. Плата за проезд была введена 16 ноября 2015 года. Концессионер и оператор участка — ООО «Северо-Западная концессионная компания» (100% акций в ней в настоящее время принадлежат французской строительной группе Vinci).

Второй участок 58-149 км (обход Клина и Солнечногорска) в Московской и Тверской областях в настоящее время строится. Подрядчик в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения — ОАО «Мостотрест» . Строительство началось в 2016 году.

Третий участок, 149-208 км (северный обход Твери), будет построен после 2020 года. Проведен ремонт, построены новые развязки и реконструирован мост через Волгу на соответствующем участке автодороги М-10 (южный обход Твери).

Четвертый-пятый участки — 208-258 км (обход Торжка) и 258-334 км (обход Вышнего Волочка) в Тверской области — построены в 2017 и 2014 годах соответственно. Движение в бесплатном режиме по обходу Вышнего Волочка было открыто 28 ноября 2014 года, платным участок стал 21 сентября 2015 года. Обход Торжка был запущен сразу в платном режиме 15 декабря 2017 года. Эти два участка, как и 334-543 км, открывающийся 6 июня, построены «Мостотрестом» в рамках инвестиционного соглашения. Оператор — «Автодор».

Строительство седьмого участка 543-684 км в Новгородской и Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге ведет компания «Магистраль двух столиц» (подрядчик — турецкая фирма IC Ictas insaat). Концессионное соглашение подписано в ноябре 2014 года, строительство началось 17 июня 2015 года.