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Госдума приняла закон о штрафах за невыполнение водителями требования таможни об остановке
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Госдума приняла закон о штрафах за невыполнение водителями требования таможни об остановке 

Агентство «Москва» 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон об административной ответственности водителей за невыполнение требования сотрудника таможенных органов об остановке транспортного средства. Документ был внесен правительством РФ.
Документом устанавливается административная ответственность лиц, управляющих транспортными средствами, за невыполнение предусмотренных законодательством требований должностных лиц таможенных органов об остановке транспортного средства в приграничных регионах России в целях проверки перевозимых товаров и документов на них.
В целях урегулирования вопроса об установлении административной ответственности за невыполнение законных требований должностных лиц таможенных органов об остановке таких транспортных средств, законом распространяется действие ст. 12.25 КоАП («Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства») на правоотношения, связанные с остановкой транспортного средства по требованию должностного лица таможенного органа. Ст. 12.25 КоАП предусматривает административный штраф от 500 до 800 руб.
Также документ предусматривает изменение в ст. 23.8 КоАП («Таможенные органы») в части наделения должностных лиц таможенных органов полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях в этой сфере.
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