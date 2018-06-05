За отказ остановить автомобиль на таможне будут штрафовать

В России может быть введена административная ответственность за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудника таможни. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

Законопроект вводит административную ответственность за отказ выполнить требования сотрудника таможенных органов остановить транспортное средство в приграничных регионах страны.

Кроме того, предлагается ввести обязательное соблюдение требования об остановке и предъявлении находящихся в транспортном средстве товаров и документации на них уполномоченному должностному лицу таможенного органа.