За отказ остановить автомобиль на таможне будут штрафовать 

В России может быть введена административная ответственность за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудника таможни. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Автором законодательной инициативы выступило Правительство России
Законопроект вводит административную ответственность за отказ выполнить требования сотрудника таможенных органов остановить транспортное средство в приграничных регионах страны.
Кроме того, предлагается ввести обязательное соблюдение требования об остановке и предъявлении находящихся в транспортном средстве товаров и документации на них уполномоченному должностному лицу таможенного органа.
«За отказ выполнять законные требования предлагается распространить действие статьи 12.25 КоАП на правоотношения, которые связаны с остановкой транспортного средства по требованию. Она предполагает наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей», — отметил в ходе рассмотрения законопроекта заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин.