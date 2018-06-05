Ещё
За отказ остановить автомобиль на таможне будут штрафовать
Далее:
Читайте также:
Ещё

За отказ остановить автомобиль на таможне будут штрафовать 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России может быть введена административная ответственность за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудника таможни. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.
Автором законодательной инициативы выступило Правительство России
Законопроект вводит административную ответственность за отказ выполнить требования сотрудника таможенных органов остановить транспортное средство в приграничных регионах страны.
Кроме того, предлагается ввести обязательное соблюдение требования об остановке и предъявлении находящихся в транспортном средстве товаров и документации на них уполномоченному должностному лицу таможенного органа.
«За отказ выполнять законные требования предлагается распространить действие статьи 12.25 КоАП на правоотношения, которые связаны с остановкой транспортного средства по требованию. Она предполагает наложение административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей», — отметил в ходе рассмотрения законопроекта заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин.
Парламентская газета: последние новости
В Байдарской долине начали монтаж «умных» энергосетей Водители будут платить 50% штрафа, пришедшего с задержкой ОНФ попросит организовать аудит сопровождения госзакупок по программе «Развитие образования»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Влетели, и капец»: солист «Градусов» попал в ДТП2
Москвичей обрадовали появлением «всевидящих» камер42
Проблема с бензином решена400
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье13
Лимузин Путина показали изнутри110
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
01:00
Неадекватный таксист гонял вокруг Петербурга
ДТП
00:30
«Миссис мира-2018» разбилась в страшном ДТП
ДТП
01:42
УАЗ взорвался на соревнованиях в Забайкалье
Автоновости
00:33
Китайца опустили в могилу на машине
Автоновости
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
00:53
В России стало на одну беду меньше
Автоновости
00:30
«Решила не стареть»: «Миссис мира» погибла в автокатастрофе
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение