Зачем создали уникальный КамАЗ «Бархан»

Chevrolet Suburban и Ford Excursion кажутся вам гигантами? Что ж, сейчас вы узнаете много нового о настоящем размере!

На просторах родины могло появиться много интересных автомобилей, но, увы, не всем было суждено преодолеть сложный путь от экспериментальной разработки до конвейера или хотя бы мелкосерийного производства. Одной из идей, отправившейся пылиться в архив, стал поразительный внедорожник КамАЗ «Бархан», который был создан отнюдь не самим автопроизводителем, а рожден по инициативе Камского завода топливной аппаратуры в далеком 2006 году. На фотографиях он выглядит большим, но в реальности превосходит все ожидания и обладает поистине гигантскими габаритами, ибо в его основу лег двухосный армейский грузовик КамАЗ-4350 «Мустанг» с полным приводом и колесной базой, равной 4180 мм. Длина короля оффроуда равна 6740 мм, а его ширина — 2500 мм. Высота делает контрольный выстрел в сознание зрителя — 2740 мм! Для сравнения, вышеупомянутый Chevy Suburban, являющийся одним из самых больших SUV в мире имеет габариты 5700 мм, 2045 мм и 1890 мм соответственно, поэтому тут уместны аналогии с другим монстром — International XT. Этот сопоставим по размерам с отечественной машиной.

Начинку «Бархан» позаимствовал у КамАЗа, поэтому его анатомия до мозга рамы грузовая, военная, способная пережить Апокалипсис, а затем прослужить еще полвека: сохранены неразрезные мосты и рессоры, в которых уменьшили количество листов, а также 10,9-литровый камазовский двигатель мощностью 240 л.с. и десятискоростная коробка передач. Централизованная подкачка шин — в наличии. Другое дело, что внедорожник совершенно не похож на первоисточник, хотя использует каркас кабины и двери от заводских камских грузовиков. Если головная оптика вызывает дежавю и до боли напоминает фары ВАЗ-2110, то… зрение вас не подводит — это они и есть. Салон вполне цивильный, но те, кто имел удовольствие опробовать «Бархан» отмечают своеобразие посадки с низким расположением руля.