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В калужских троллейбусах установили валидаторы
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В калужских троллейбусах установили валидаторы 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Управление калужского троллейбуса 5 июня объявило о запуске проекта, предусматривающего установку стационарных терминалов оплаты проезда в салонах троллейбусов. Как сообщается в группе «Калужский троллейбус» в соцсети «ВКонтакте», проект — пилотный. Осуществить его УКТ помогает ООО «Удобный маршрут». Эта московская компания была создана для автоматизации учета проезда в наземном транспорте несколько лет назад. За это время технология «Удобный маршрут» была апробирована и внедрена не только в Москве, но и в двадцати с лишним регионах России. Валидаторы крепятся на поручни в салоне троллейбуса. Турникеты технологией не предусмотрены. Те, у кого есть карта-проездной, прикладывают ее к валидатору, те, у кого карты нет, покупают билет у водителя. Как ожидается, валидаторы позволят сократить простой троллейбусов, работающих без кондукторов. Напомним, сейчас пассажиров в калужских троллейбусов кондукторы обилечивают с помощью переносных терминалов оплаты. В троллейбусах, работающих без кондуктора, валидатор находится в кабине водителя. Сколько троллейбусов уже получили стационарные терминалы оплаты, в сообщении не уточняется.
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